შსს დღეიდან ნებისმიერ შეკრებას “დამხობის მცდელობის” გაგრძელებად მიიჩნევს 

5 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შსს აცხადებს, რომ “დღეს და მომდევნო დღეების განმავლობაში” ნებისმიერ შეკრებას “დამხობის მცდელობის” გაგრძელებად მიიჩნევს და მიიღებს შესაბამის ზომებს კანონდამრღვევების დასადგენად და მათ მიმართ კანონის აღსასრულებლად. 

ეს განცხადება შსს-მ 5 ოქტომბერს გაავრცელა – 4 ოქტომბრის აქციის 5 ორგანიზატორის დაკავების შემდეგ და მოქალაქეების და პარტია ფედერალისტების დაანონსებული აქციიდან რამდნეიმე საათით ადრე.

„როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, გუშინ გაიმართა შეკრება, რომლის გაცხადებული მიზანი ხელისუფლების დამხობა იყო. შეკრებამ მალევე მიიღო კანონსაწინააღმდეგო ხასიათი, რის შემდეგაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უმაღლესი სამართლებრივი სტანდარტის შესაბამისად მიიღო პროპორციული ზომები კანონის დაცვის უზრუნველსაყოფად…

ამასთან, გუშინ განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, გვაქვს საფუძველი მივიჩნიოთ, რომ დღეს და მომდევნო დღეების განმავლობაში გამართული ნებისმიერი შეკრება არის გუშინდელი მცდელობის გაგრძელება და მივიღებთ შესაბამის ზომებს, რათა საფრთხე არ შეექმნას საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებას. 

მოვუწოდებთ ყველას, მხედველობაში მიიღონ ეს გარემოება და თავი შეიკავონ ნებისმიერი ქმედებისგან, რომელიც მათ მიმართ სამართლებრივი ზომების მიღების საფუძველი შეიძლება გახდეს“, — ნათქვამია შსს-ს განცხადებაში. 

ამასთან, შსს არ აკონკრეტებს რა თარიღამდე მიიჩნევენ “ნებისმიერ შეკრებას” დამხობის მცდელობად.

რეაქცია 

შსს-ს ამ განცხადებას უკვე გამოეხმაურა “ფედერალისტების” ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი, რომელმაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასე მიმართა:

“თქვენი განცხადების ამ კონკრეტულ პასაჟს ვეხმაურები:აქციები არ შეჩერდება, აქციები იქნება მშვიდობიანი. და გუშინდელმა დღემ თუ რამე ცხადყო არის ის, რომ ვიღაც კანონიერი ქურდებით თავმომწონე გაზირებულ ყეყეჩებს საპროტესტო საზოგადოებაში არანაირი დასაყრდენი არ აქვთ. ათიათასობით ადამიანი იდგა ჯიუტად მშვიდობიანად რუსთაველზე, მაშინ როცა ავანტიურისტი ყეყეჩები მათ რაღაც შენობებში შეჭრისკენ მოუწოდებდნენ. არ გამოგივათ პროტესტის დაშლა სააკაშვილით ამჯერად.

ვიდგებით მშვიდად და მშვიდობიანად გავაგრძელებთ იმ რეჟიმისთვის ძირის გამოთხრას, რომლის ლეგიტიმაციაც ქათმის ფეხებზე დგას.
ჩვენ ვიცით, რომ მშვიდობიანი პროტესტის გეშინიათ იმიტომ რომ ასე გეთხრებათ ძირი”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

