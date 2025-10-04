ახალი ამბები

4 ოქტომბერი, 2025 •
საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და “იმედის” ჟურნალისტებისთვის  ხელის შეშლის ფაქტზე პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო 4 ოქტომბრის აქციაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და “იმედის” ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტზე.

უწყებაში ამბობენ, რომ გამოძიება ამ მედიებში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყეს.

“თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოში, გამოძიების დაწყებას საფუძვლად დაედო მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც, 4 ოქტომბერს, ქალაქ თბილისში, ათონელის ქუჩაზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე, საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა წიწაკის სპრეის შესხმისა და ფიზიკური ხელშეშლის გზით, ხელი უკანონოდ შეუშალეს ჟურნალისტურ საქმიანობაში “საზოგადოებრივი მაუწყებლისა” და ტელეკომპანია “იმედის” გადამღებ ჯგუფებს”, – წერია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, დაშავდა არხის ჟურნალისტი შალვა სუმბაძე და ოპერატორი ნიკა ცირიკიძე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

არჩევნები საქართველოში მძიმე რეპრესიებისა და ძალადობის რისკის ფონზე ტარდება — Amnesty International

ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი

ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო

მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი

ეს იყო სწრაფი გამარჯვების მცდელობა – ზოდელავა პრეზიდენტის სასახლის დაკავების მცდელობაზე 05.10.2025
ამერიკა დგას ქართველი ხალხის გვერდით თავისუფლებისთვის ბრძოლაში – ჯო უილსონი 04.10.2025
საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და “იმედის” ჟურნალისტებისთვის  ხელის შეშლის ფაქტზე პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო 04.10.2025
პრეზიდენტის სასახლესთან სპეცრაზმელებმა ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გაუშვეს 04.10.2025
ამ წუთიდან ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს — პაატა ბურჭულაძის სიტყვა თავისუფლების მოედანზე 04.10.2025
“რადიო თავისუფლების” ინფორმაციით, თამარ ტალიაშვილი აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტში დაიბარეს 04.10.2025
“ლელოში” ეხმაურებიან პროსახელისუფლებო მედიების ცნობებს მათი კანდიდატების მიერ პარტიის დატოვებაზე 04.10.2025
მერობის ერთკანდიდატიანი ოლქები, სადაც აქტივობა 2021 წელზე მაღალია 04.10.2025
