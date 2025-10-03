ახალი ამბები

მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი

3 ოქტომბერი, 2025 •
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ 4 ოქტომბერს მუნიციპალურ არჩევნებზე არ წავა და მშვიდობიან პროტესტს შეუერთდება.

ზურაბიშვილმა გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძის განცხადებას და თქვა, რომ ხვალ არც სამართლიანი არჩევნები ტარდება და არც ხელისუფლების დამხობა იგეგმება.

„კობახიძემ აქო ვითომცდა სამართლიანი, არაჩვეულებრივი ადგილობრივი არჩევნები, რაც ხვალ ჩატარდება და ამავე დროს დაგვემუქრა, რომ რაღაცის დამხობა იგეგმება. ორივე მხრივ, ეს ტყუილი არის. არანაირი სამართლიანი არჩევნები არ ჩატარდება ხვალ. ეს იქნება ჩვეულებრივი ფარსი და დაცინვა საზოგადოების, რომელიც ქუჩაში მშვიდობიანად გამოდის უკვე 300 დღეზე მეტია. ხალხი, ვინც გამოდის იმისთვის, რომ დაიბრუნოს არჩევნები, ვერ დაკმაყოფილდება იმ ფარსით, რაც ხვალ ჩატარდება“, — განაცხადა ზურაბიშვილმა.

მისი თქმით, არც არანაირი „გამოგლეჯის შანსი“ არ არსებობს — რისი იმედიც აქვთ არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციურ პარტიებს.

„ეს არის ჩვეულებრივი დიქტატურის პირობებში ჩატარებული არჩევნები. ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვნახეთ ამის მაგალითი რუსეთშიც“, — განაცხადა მან.

კიდევ უფრო დიდი ტყუილია, ზურაბიშვილის თქმით, კობახიძის მტკიცება, თითქოს დამხობის მცდლეობა იქნება.

„ესეც არის ფარსი და შეურაცხყოფა იმ საზოგადოების, რომელმაც ამ ერთი წლის მანძილზე მსოფლიოს აჩვენა თავისი მედეგობა და უაღრესად მშვიდობიანი გამოსვლა. არც ერთ დღეს არ ყოფილა ძალადობა. 200 000 კაცი ხომ გამოდიოდა დასაწყისში მაინც და ხვალაც შეიძლება ძალიან ბევრი გამოვიდეს და აჩვენა მსოფლიოს, რომ თურმე შეიძლება შენი წინააღმდეგობის უაღრესად მშვიდობიანად გამოხატვა. ამით ვართ ჩვენს პარტნიორებთან ცნობილი და ამით დავიმსახურეთ მათი მხარდაჭერა და ამ რეჟიმის იზოლირება. ასე რომ, არ შეიძლება, რომ ეს ყველაფერი ვითომცდა რაღაც მოდელირებულ დამხობით დამთავრდეს“, — განაცხადა ზურაბიშვილმა.

მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც რამდენიმე პარტიის არჩევნებში მონაწილეობით დისკრედიტაცია მოახდინა, რეჟიმი ცდილობს, დანარჩენი პარტიების დისკრედიტაციასაც „რადიკალიზაციის დიდ გაერთიანებაში“, რათა ჩააქროს მშვიდობიანი პროტესტი.

„[მშვიდობიანი პროტესტი] არის მთავარი ძალა, რომელსაც რეჟიმი ვერაფრით მოერია. ხან მეტია ხალხი, ხან — ნაკლები, მაგრამ ვერ მოერია, იმიტომ რომ, ვერ გამოიყვანა წონასწორობიდან. ეს ხალხი დგას და იდგება, სანამ ჩვენ არ მივიღებთ საპარლამენტო არჩევნებს და ამ რეჟიმის მშვიდობიანი შეცვლას.

არანაირი მესამე რესპუბლიკა, ჯერ ერთი მეორე რესპუბლიკაც არ არის. ჩვენ 1991 წელს დამოუკიდებლობა აღვადგინეთ პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუციის საფუძველზე — ზოგჯერ კონსტიტუციის და ისტორიის ცოდნაც კარგი რამე არის. ასე რომ, ეს ყველაფერიც არის ფარსი. ჩვენ არ უნდა გადაგვიყვანონ ამ რეჟიმში. ყველანი ვიყოთ ძალიან მშვიდად. მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და მე ჩემს ხალხთან ერთად ვიქნები ხვალინდელ, მშვიდობიან აქციაზე, როგორც ვიყავი ყველა მნიშვნელოვან, მთავარ აქციაზე და კიდევ ვიქნები, სანამ საჭირო იქნება და ბოლომდე“, — განაცხადა ზურაბიშვილმა.

მესამე რესპუბლიკის შესახებ ზურაბიშვილის კრიტიკა, დიდი ალბათობით, შეეხებოდა პაატა ბურჭულაძეს, რომელმაც თქვა, რომ 4 ოქტომბერს ცხადდება ახალი საქართველო — მესამე რესპუბლიკა.

4 ოქტომბერს საქართველოში მუნიციპალური არჩევნები იმართება, რომელსაც პარტიების ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს. ხვალვე, 16:00 საათზე, საზოგადოებას „რუსთაველის გამზირი“ თბილისში მასშტაბური სახალხო კრება აქვს დაანონსებული.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

AgriPreneur Sprint – „საირმეს რეკრეაციული ფერმა“ „კავკასიის უნივერსიტეტთან“ თანამშრომლობით პრეაქსელერაციის პროგრამას იწყებს

არცერთი სახელმწიფო ინსტიტუციის ფუნქციონირება არ შეფერხდება — ბურჭულაძე

აბსურდული თემაა… 3 წლის წინ განაცხადა ეს და ღერი თმა ჩამოუვარდა? – მურუსიძე ალავიძეზე

არჩევნების წინ პატრონებმა დაუკვეთეს სასამართლოს გაშავება – გვრიტიშვილი ალავიძეზე

ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი 03.10.2025
ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო 03.10.2025
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი 03.10.2025
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი
სასამართლომ ანტიკორუფციულს “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე დაშვება მისცა 03.10.2025
სასამართლომ ანტიკორუფციულს “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე დაშვება მისცა
TI: ივლის-აგვისტოში „ოცნებამ“ 3,5 მლნ ლარის ოდენობის შემოწირულება მიიღო 03.10.2025
TI: ივლის-აგვისტოში „ოცნებამ“ 3,5 მლნ ლარის ოდენობის შემოწირულება მიიღო
ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, სასტუმრო “გუდაური ლოჯი” 10 მლნ დოლარის ობლიგაციებს უშვებს 03.10.2025
ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, სასტუმრო “გუდაური ლოჯი” 10 მლნ დოლარის ობლიგაციებს უშვებს
“რკინიგზის მშენებლობა სომხეთიდან აზერბაიჯანში შეიძლება არანაკლებ 2 წელს გაგრძელდეს”- მირზოიანი 03.10.2025
“რკინიგზის მშენებლობა სომხეთიდან აზერბაიჯანში შეიძლება არანაკლებ 2 წელს გაგრძელდეს”- მირზოიანი
წალენჯიხაში, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლი ქვეითს დაეჯახა და მიიმალა, ის დააკავეს – პროკურატურა 03.10.2025
წალენჯიხაში, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლი ქვეითს დაეჯახა და მიიმალა, ის დააკავეს – პროკურატურა