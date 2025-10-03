ახალი ამბები

არცერთი სახელმწიფო ინსტიტუციის ფუნქციონირება არ შეფერხდება — ბურჭულაძე

3 ოქტომბერი, 2025 •
არცერთი სახელმწიფო ინსტიტუციის ფუნქციონირება არ შეფერხდება — ბურჭულაძე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მოძრაობა „რუსთაველის გამზირის“ ლიდერი პაატა ბურჭულაძე მოქალაქეებს მოუწოდებს, 4 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბონ.

ის ამბობს, რომ ხელისუფლების შეცვლისას არცერთი სახელმწიფო ინსტიტუტის ფუნქციონირება არ შეფერხდება.

„ხშირად, ხშირად გვეკითხებიან, რა მოხდება, როცა ივანიშვილის რეჟიმი დასრულდება. მინდა გითხრათ, რომ ვიღებთ პასუხისმგებლობას, არცერთი სახელმწიფო ინსტიტუციის ფუნქციონირება არ შეფერხდება. თუ რომელიმე მინისტრი ან მაღალჩინოსანი გაიქცევა, ეს არ გამოიწვევს ფუნქციების კოლაფსს. უფრო მეტიც, ამის შედეგად კოლაფსი მცირე ხნითაც კი არ შეიქმნება. ყველა სასიცოცხლო სახელმწიფო სერვისი, ისეთი, როგორიცაა ჯანდაცვა, ხელფასებისა და საპენსიო უზრუნველყოფა, მართლწესრიგი თუ სხვა, გარანტირებული იქნება. სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობას უზრუნველყოფენ არა მხოლოდ მინისტრები, არამედ უწყებებში უამრავი სხვადასხვა პოზიციაზე განაწილებული პროფესიონალები. ჩვენ გვაქვს არა მხოლოდ მოლოდინი, არამედ ზუსტად ვიცით, რომ ეს ადამიანები გააგრძელებენ თავიანთი ფუნქციების შესრულებას“, — განაცხადა პაატა ბურჭულაძემ 3 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე.

4 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, საზოგადოებას „რუსთაველის გამზირი“ თბილისში მასშტაბური საპროტესტო აქცია აქვს დაანონსებული. ბურჭულაძემ თბილისის მერიას მიმართა რუსთაველის გამზირსა და თავისუფლების მოედანზე, ოთხ ადგილას სახალხო შეკრებისა და სცენის მონტაჟის შესახებ. დედაქალაქის მერიამ ბურჭულაძეს 4 ოქტომბერს 4-ის ნაცვლად ერთი სცენის მონტაჟის უფლება მისცა.

მერიამ ბურჭულაძეს 4 ოქტომბერს 4-ის ნაცვლად ერთი სცენის მონტაჟის უფლება მისცა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

AgriPreneur Sprint – „საირმეს რეკრეაციული ფერმა“ „კავკასიის უნივერსიტეტთან“ თანამშრომლობით პრეაქსელერაციის პროგრამას იწყებს

არცერთი სახელმწიფო ინსტიტუციის ფუნქციონირება არ შეფერხდება — ბურჭულაძე

აბსურდული თემაა… 3 წლის წინ განაცხადა ეს და ღერი თმა ჩამოუვარდა? – მურუსიძე ალავიძეზე

არჩევნების წინ პატრონებმა დაუკვეთეს სასამართლოს გაშავება – გვრიტიშვილი ალავიძეზე

ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი 03.10.2025
ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო 03.10.2025
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი 03.10.2025
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი
სასამართლომ ანტიკორუფციულს “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე დაშვება მისცა 03.10.2025
სასამართლომ ანტიკორუფციულს “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე დაშვება მისცა
TI: ივლის-აგვისტოში „ოცნებამ“ 3,5 მლნ ლარის ოდენობის შემოწირულება მიიღო 03.10.2025
TI: ივლის-აგვისტოში „ოცნებამ“ 3,5 მლნ ლარის ოდენობის შემოწირულება მიიღო
ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, სასტუმრო “გუდაური ლოჯი” 10 მლნ დოლარის ობლიგაციებს უშვებს 03.10.2025
ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, სასტუმრო “გუდაური ლოჯი” 10 მლნ დოლარის ობლიგაციებს უშვებს
“რკინიგზის მშენებლობა სომხეთიდან აზერბაიჯანში შეიძლება არანაკლებ 2 წელს გაგრძელდეს”- მირზოიანი 03.10.2025
“რკინიგზის მშენებლობა სომხეთიდან აზერბაიჯანში შეიძლება არანაკლებ 2 წელს გაგრძელდეს”- მირზოიანი
წალენჯიხაში, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლი ქვეითს დაეჯახა და მიიმალა, ის დააკავეს – პროკურატურა 03.10.2025
წალენჯიხაში, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლი ქვეითს დაეჯახა და მიიმალა, ის დააკავეს – პროკურატურა