2 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ინოვაციური ხედვისა და მომხმარებელზე ორიენტირებული სტრატეგიის დაგეგმვისთვის „თეგეტა მოტორსმა“ კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ნომინაციაში Customer Centric Automotive Company კომპანიამ THE BIZZ Awards-ის ჯილდო მიიღო. დაჯილდოების ცერემონია პერუში, კუსკოს ისტორიულ ქალაქში გაიმართა, სადაც THE BIZZ Awards-ის 20 წლის იუბილე აღინიშნა და საერთაშორისო ბიზნესკონფერენცია გაიმართა.

ეკატერინე ქავთარაძე, „თეგეტა ჰოლდინგის“ მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი: „აღნიშნული ჯილდო მომხმარებელზე ორიენტირებულობის, უწყვეტი ინოვაციებისა და გუნდური მუშაობის მკაფიო დასტურია. გვახარებს ის ფაქტი, რომ საერთაშორისო პროფესიული საზოგადოება აღიარებს ჩვენს მიდგომებს, რაც კომპანიის პრესტიჟულობააჩვენებ. ჯილდო დამატებითი სტიმულია, რათა კიდევ უფრო მეტი გავაკეთოთ სერვისის განვითარებისთვის; თანამშრომელთა უწყვეტ განათლებასა და ციფრულ ტრანსფორმაციაში კიდევ უფრო მეტი ინვესტიცია ჩავდოთ.

ჩვენი ძირითადი მიზანი უცვლელიგვსურს, რომ მომხმარებელს მივაწოდოთ მასზე ორიენტირებული მომსახურება; იგრძნოს კომფორტი და იცოდეს, რომ ჩვენი სერვისები შექმნილია სწორედ მისი საჭიროების შესაბამისად.

მიღებული ჯილდო კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ სწორ გზაზე ვდგავართ და ჩვენს მომხმარებლებს ისეთ გამოცდილებას ვთავაზობთ, რომელიც სრულად შეესაბამება თანამედროვე გლობალურ სტანდარტებს.

THE BIZZ Awards-ის აღიარება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს „თეგეტა მოტორსის“ წამყვან როლს არა მხოლოდ ქართულ, არამედ საერთაშორისო ბაზარზეც. ეს გამარჯვება კომპანიას აძლევს შესაძლებლობას, გააძლიეროს საკუთარი ბრენდის გლობალური ხედვა, შექმნას ახალი პარტნიორული კავშირები WORLDCOB-ის საერთაშორისო ქსელში და წარადგინოს ქართული ბიზნესი მსოფლიო ასპარეზზე.

THE BIZZ Awards მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოა. დაჯილდოების ღონისძიება World Confederation of Businesses (WORLDCOB)-ის მიერ 2004 წლიდან ყოველწლიურად იმართება და 120-ზე მეტი ქვეყნის კომპანიებს აერთიანებს. აღნიშნული ჯილდო ენიჭებათ ორგანიზაციებს, რომლებიც გამოირჩევიან ხარისხით, ინოვაციებით, ლიდერობითა და მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომებით.

WORLDCOB-ის შეფასების კომიტეტი სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალებით არის დაკომპლექტებული და კომპანიებს აფასებს ბიზნესლიდერობის, მართვის სისტემების, პროდუქტების, სერვისების ხარისხის, ინოვაციების, სოციალური პასუხისმგებლობისა და მიღწეული შედეგების მიხედვით. გამარჯვებულის სტატუსი ენიჭებათ მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც აღნიშნულ კრიტერიუმებში მაღალი ქულებით გამოირჩევიან. სწორედ ამიტომ THE BIZZ Awards განსაკუთრებულად იშვიათ და ღირებულ აღიარებად მიიჩნევა, რომელიც ადასტურებს კომპანიის გრძელვადიან სტრატეგიასა და მომხმარებელზე ორიენტირებულ ბიზნესმიდგომას.

„თეგეტა მოტორსის შესახებ: „თეგეტა ჰოლდინგში შემავალი კომპანია „თეგეტა მოტორსი“ 1995 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე მსუბუქი, სატვირთო და სპეციალური დანიშნულების სერვისის მიმართულებით. ავტოინდუსტრიის ლიდერი კომპანია მომხმარებელს ავტომომსახურების სრულ სპექტრს სთავაზობს, როგორც მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების, ისე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების, ასევე სპეციალური დანიშნულების ტექნიკის მიმართულებით. კომპანიას მთელი ქვეყნის მასშტაბით 28 ფილიალი აქვს, რომლებიც 500 000-მდე საცალო და 35 000-მდე კორპორაციულ მომხმარებელს ემსახურება. „თეგეტა მოტორსი“ 300-მდე მსოფლიო ბრენდის წარმომადგენელია საქართველოში, მათ შორის არის Bridgestone, Michelin, Varta, Shell, Motul, Hengst და სხვა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

