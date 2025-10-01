კუპრაძე – თბილისის ყველა საარჩევნო უბანზე მაღალი გარჩევადობის მქონე ვიდეოკამერები დამონტაჟდება

„წარმოგიდგენთ მაღალტექნოლოგიური, მაღალი გარჩევადობის მქონე ვიდეოკამერებს, რომლებიც თბილისის ყველა საარჩევნო უბანზე დამონტაჟდება და შესაძლებლობას მოგვცემს, ვამხილოთ და აღვკვეთოთ ე.წ. კარუსელები და გაყალბების მცდელობა „ქართული ოცნების“ მხრიდან, – ამის შესახებ „ლელო-ძლიერი საქართველოსა“ და „გახარია საქართველოსთვის“ თბილისის მერობის საერთო კანდიდატმა, ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა.
კუპრაძის თქმითვე, გასული წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ოპოზიციამ „რიგი შეცდომები დაუშვა“ და ამიტომ, ამ „შეცდომების გამოსწორება და საარჩევნო უბნების კონტროლი მნიშვნელოვანია“.
„ჩვენ, ოპოზიციამ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დავუშვით რიგი შეცდომები. ამ შეცდომების გამოსწორება მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ „ქართული ოცნება“ ვამხილოთ თავის დანაშაულებრივ პოლიტიკაში და ნაბიჯებში ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ საარჩევნო უბნებზე ხორციელდებოდეს მაქსიმალური კონტროლი, მონიტორინგი და დავიჭიროთ „ქართული ოცნება“ იმ დანაშაულებზე, რომელსაც ის საარჩევნო უბნებზე ჩადის.
2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელიც გაყალბდა, ჩვენმა კოალიციამ დავთმეთ თითოეული მანდატი და პარტიული სიები ჩავხსენით. მას შემდეგ, ყოველდღიურად ვმუშაობთ საარჩევნო პროცესის უკეთეს დაკვირვებაზე და იმაზე, რომ თითოეული თქვენგანის ხმა დაცული იყოს. თბილისი, გაყალბების პირობებშიც კი თბილისელებმა მოვიგეთ და რეალურად, „ქართული ოცნება დავამარცხეთ. თბილისში „ქართულმა ოცნებამ“ 98 ათასით ნაკლები ხმა მიიღო, ვიდრე პროდასავლურმა ოპოზიციამ. ეს არის ნიშანი და გზავნილი იმისა, რომ „ქართული ოცნება“ დედაქალაქში მარცხდება.
ჩვენ დღეს, ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, წარმოგიდგენთ მაღალტექნოლოგიური, მაღალი გარჩევადობის მქონე ვიდეოკამერებს, რომლებიც თბილისის ყველა საარჩევნო უბანზე დამონტაჟდება. რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს, ვამხილოთ და აღვკვეთოთ ე.წ. კარუსელები და გაყალბების მცდელობა „ქართული ოცნების“ მხრიდან. ამ ვიდეოკამერები, შესაძლებლობა გვექნება, სრულად დავაკვირდეთ საარჩევნო პროცესს, ჩავიწეროთ ის და აღმოვაჩინოთ ყველა ის მძიმე დანაშაულებრივი დარღვევა, რისი მცდელობაც ყოველთვის ექნება „ქართულ ოცნებას“.
თითოეულმა პირმა, რომელსაც დღეს „ქართული ოცნების“ ძალადობრივი რეჟიმის მხრიდან აქვს დავალება, რომ მონაწილეობა მიიღონ არჩევნების გაყალბებაში, უნდა იცოდნენ, რომ აუცილებლად იქნებიან იდენტიფიცირებულები. მათ დამოუკიდებელი სასამართლოსა და პროკურატურის წინაშე სისხლის სამართლის პასუხისგება მოუწევთ იმ მთავარი დანაშაულისთვის, რაც საქართველოსა და თბილისის მოქალაქეებისთვის მომავლის წართმევა და არჩევნების გაყალბებაა. ჩვენი ბრძოლა არ გაჩერდება. დანარჩენი მხოლოდ და მხოლოდ თბილისელებზე და საქართველოს მოქალაქეებზეა დამოკიდებული, რომლებმაც ყველა შანსი უნდა გამოიყენონ რუსული რეჟიმისა და ივანიშვილის წინააღმდეგ“, – განაცხადა ირაკლი კუპრაძემ.