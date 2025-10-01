ახალი ამბები

ზვიად კუპრავა ვიდეომიმართვისთვის დააკავეს

1 ოქტომბერი, 2025 •
ზვიად კუპრავა ვიდეომიმართვისთვის დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის საკრებულოს წევრი „ნაციონალური მოძრაობიდან“ ზვიად კუპრავა დააკავეს.

როგორც სუს-ში გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილემ, ლაშა მაღრაძემ განაცხადა, დაკავების მიზეზი გახდა კუპრავას მიერ 2025 წლის 30 სექტემბერს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ვიდეო, სადაც მან მოქალაქეებს „4 ოქტომბრის არჩევნების ჩაშლისა და სახელმწიფო ხელისუფლების გადატრიალებისკენ მოუწოდა“.

„აღნიშნული მოწოდების დანაშაულებრივი ბუნების შესანიღბად, შესაბამისი პასუხისმგებლობის თავიდან არიდების მიზნით, არჩევნები — რუსულ სპეცოპერაციად, საარჩევნო უბანი — სპეცოპერაციის პუნქტად, ხოლო სახელმწიფო ხელისუფლება ივანიშვილად მოიხსენია, რაც ბუნებრივია, ვერ გამორიცხავს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების დანაშაულებრიობას. ასევე, კუპრავამ დაკავებისას ჩვენს წარმომადგენლებს გაუწია წინააღმდეგობა. შესაბამისად, ზვიად კუპრავამ ჩაიდინა სისხლის სამართლის კოდექსის 317-ე, 353-ე მუხლებით გათვალისწინებული ქმედება, რაც სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ საქვეყნო მოწოდებას და ხელისუფლების წარმომადგენლის მიმართ მისი საქმიანობის შეწყვეტის მიზნით წინააღმდეგობას გულისხმობს“, — განაცხადა მაღრაძემ.

მისი თქმით, ვიდეომიმართვაში კუპრავამ დანაშაულის ჩადენის მოტივიც დაასახელა — ულტიმატუმი წაუყენა სახელმწიფო ხელისუფლებას, რომ პატიმრობიდან გათავისუფლდეს მსჯავრდადებული მიხეილ სააკაშვილი და მის მიერ და მის მიერ პოლიტპატიმრებად მოხსენიებული სხვა ბრალდებულები თუ მსჯავრდადებულები.

„გარდა სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებისა, ბრალდებული აანონსებდა სხვა დანაშაულის ჩადენასაც, რომელიც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 162-ე მუხლით, რაც ძალადობით ან ძალადობის მუქარით არჩევნებში ნების განხორციელებისთვის ხელის შეშლას გულისხმობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ყურადღებით შეისწავლის ყველა მსგავს განცხადებას თუ დანაშაულებრივი მიზნით განხორციელებულ ქმედებას, მათი სამართლებრივი შეფასებისა და შესაბამისი რეაგირების მიზნით. მადლობა ყურადღებისთვის“, — განაცხადა მაღრაძემ.

ვიდეომიმართვაში, რომლის გამოც დააკავეს, ზვიად კუპრავა ამბობს, რომ ასი ათასობით ადამიანმა, მისი ჩათვლით, გადაწყვიტა, 4 ოქტომბერს ჩაიშალოს რუსული სპეცოპერაცია და დაამხოს ივანიშვილი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„იმედს“ წლებია ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს – TI

28 ნოემბრიდან დღემდე, პროტესტის გაშუქებისას მედიის 181 წარმომადგენელი დაზარალდა – CMIS

13 წელიწადში იყო შეცდომებიც – ბიძინა ივანიშვილის წერილი ანტიდასავლური გზავნილებით 

გამოიყენე საერთაშორისო ზარებისთვის mobineX-ის აპლიკაცია და დაზოგე თანხა

სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა 01.10.2025
სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა
კუპრაძე – თბილისის ყველა საარჩევნო უბანზე მაღალი გარჩევადობის მქონე ვიდეოკამერები დამონტაჟდება 01.10.2025
კუპრაძე – თბილისის ყველა საარჩევნო უბანზე მაღალი გარჩევადობის მქონე ვიდეოკამერები დამონტაჟდება
უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში საწვავის გადამუშავება თითქმის 40%-ით შეამცირეს – მედია 01.10.2025
უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში საწვავის გადამუშავება თითქმის 40%-ით შეამცირეს – მედია
საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი 01.10.2025
საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი
ოპოზიციის დაპატიმრებულმა ლიდერებმა ბრიტანეთს სანქციების მოთხოვნით მიმართეს- Guardian 01.10.2025
ოპოზიციის დაპატიმრებულმა ლიდერებმა ბრიტანეთს სანქციების მოთხოვნით მიმართეს- Guardian
სოხუმის ცნობით, ახალი აეროპორტი უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა 01.10.2025
სოხუმის ცნობით, ახალი აეროპორტი უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა
ლავროვი: რუსეთი აფხაზეთის კომპლექსურ მხარდაჭერას გააგრძელებს 01.10.2025
ლავროვი: რუსეთი აფხაზეთის კომპლექსურ მხარდაჭერას გააგრძელებს
ზვიად კუპრავა ვიდეომიმართვისთვის დააკავეს 01.10.2025
ზვიად კუპრავა ვიდეომიმართვისთვის დააკავეს