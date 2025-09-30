ახალი ამბები

ილუზიაა, რომ „ქართული ოცნება“ პროევროპულ გზაზე დაბრუნდება — ზურაბიშვილი

30 სექტემბერი, 2025 •
ილუზიაა, რომ „ქართული ოცნება“ პროევროპულ გზაზე დაბრუნდება — ზურაბიშვილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ჩვენ თქვენგან გვჭირდება ყურადღება, ყურადღება და კიდევ ერთხელ ყურადღება, რადგან იზოლაციის წინააღმდეგ ეს ერთადერთი დაცვაა“, — განაცხადა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმზე.

ზურაბიშვილმა ისაუბრა ჰიბრიდული ომის შესახებ, რომელსაც რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ აწარმოებს.

„ამის წინააღმდეგ საბრძოლველად ყველა ელემენტია საჭირო. საჭიროა ძლიერი სამოქალაქო მდგრადობა შიგნიდან, და ვფიქრობ, ჩვენ ამას ვფლობთ. ჩვენი ბრძოლა მდგრადობისთვის არ არის უკრაინელი ხალხის შეიარაღებული, გმირული წინააღმდეგობა, არამედ მშვიდობიანი და ყოველგვარი რესურსის გარეშე მიმდინარე სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობა სხვადასხვა ტიპის თავდასხმების წინააღმდეგ. ახლა, მათ შორის, რუსეთის „სახელმძღვანელოში“ დამატებულია ახალი მეთოდიც სამოქალაქო საზოგადოების და იმ ხალხის წინააღმდეგ, ვინც უკვე 308 დღეა ქუჩაში აპროტესტებს. მიზანში ამოიღეს არა მხოლოდ თვითონ პროტესტის მონაწილეები, არამედ მათი ოჯახები, მშობლები და ბებია-ბაბუები, რადგან აქამდე ვერაფერმა შეაჩერა პროტესტი. ამ 308 დღის განმავლობაში არც ერთი ფანჯარა არ ჩამტვრეულა დემონსტრანტების მხრიდან. ეს არ გულისხმობს ძალადობას, რომელსაც პოლიციამ მიმართა“, — განაცხადა ზურაბიშვილმა.

მაგრამ, მისი თქმით, ქვეყნის შიგნით არსებული სამოქალაქო მედეგობა საკმარისი არ არის დღევანდელ მსოფლიოში, თუ არ არსებობს ყურადღება გარედან.

„საქართველოს მთავარი პრობლემაა,რომ პატარა ქვეყანაა. ამ ქვეყნის მმართველი პარტია კი, მოსკოვთან შეთანხმებით, ცდილობს ქვეყანა იზოლაციაში მოაქციოს. ჩვენ თქვენგან, ყველასგან გვჭირდება ყურადღება, ყურადღება და კიდევ ერთხელ ყურადღება, რადგან იზოლაციის წინააღმდეგ ეს არის ერთადერთი დაცვა. როდესაც ჩვენს პარტნიორთაგან ზოგიერთს სჯერა, რომ შესაძლებელია ხელისუფლებასთან ჩართულობით მათი დაბრუნება ძველ, პროევროპულ და პროდასავლურ კურსზე, ეს მხოლოდ ილუზიაა. ქვეყანას ან მმართველ ძალას, რომელიც უკვე ასე მჭიდროდ არის რუსეთთან ჩახუტებული, უკან ვერ დააბრუნებ“, — განაცხადა ზურაბიშვილმა.

თუმცა ხალხის დაბრუნება და დაცვა, ზურაბიშვილის თქმით, კვლავ შესაძლებელია.

„საქართველო დაკარგული არ არის, რადგან საქართველო არის მისი მოსახლეობა. ეს არის ის ხალხი, ვინც დღეს ქუჩაშია, და ის ხალხი, ვინც ხვალ და ზეგ გამოვა, რადგან ქართველ ხალხს მტკიცედ გადაწყვეტილი აქვს, არასოდეს დაუბრუნდეს რუსეთის ბატონობას. ეს ნება მთლიანია და ვერ დასუსტდება. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება თქვენი ყურადღება, თქვენი სოლიდარობა, რადგან მრავალფეროვანი კრიზისების მსოფლიოში პატარა ქვეყანას ძალიან უჭირს საერთაშორისო ასპარეზზე არსებობა“, — განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ე.წ. პიჯაკების საქმეზე სააკაშვილის 9-წლიანი განაჩენი სააპელაციომ ძალაში დატოვა – პროკურატურა

5 ნიშანი იმისა, რომ თქვენი ავტომობილის აკუმულატორი ზამთრამდე გამოსაცვლელია

ბაჩიაშვილის მშობლების მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო

როდესაც ხალხი გაისტუმრებს „ოცნებას“, ვუბრუნდები ხელოვნებას — პაატა ბურჭულაძე

TI: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ დევნა პირდაპირი თავდასხმაა დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობაზე. 30.09.2025
TI: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ დევნა პირდაპირი თავდასხმაა დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობაზე.
ბუნება და კომფორტი ერთად – „საირმეს რეკრეაციულ ფერმაში“ თანამედროვე საპიკნიკე ზონები მოეწყო 30.09.2025
ბუნება და კომფორტი ერთად – „საირმეს რეკრეაციულ ფერმაში“ თანამედროვე საპიკნიკე ზონები მოეწყო
სელფი მობაილი – საერთაშორისო აღიარება საქართველოში ყველაზე სწრაფად მზარდი ტელეკომისთვის 30.09.2025
სელფი მობაილი – საერთაშორისო აღიარება საქართველოში ყველაზე სწრაფად მზარდი ტელეკომისთვის
ჩეხეთმა კიდევ 5 ქართველი მაღალჩინოსანი დაასანქცირა 30.09.2025
ჩეხეთმა კიდევ 5 ქართველი მაღალჩინოსანი დაასანქცირა
მადაგასკარში საპროტესტო აქციების ფონზე პრეზიდენტმა მთავრობა დაითხოვა 30.09.2025
მადაგასკარში საპროტესტო აქციების ფონზე პრეზიდენტმა მთავრობა დაითხოვა
ილუზიაა, რომ „ქართული ოცნება“ პროევროპულ გზაზე დაბრუნდება — ზურაბიშვილი 30.09.2025
ილუზიაა, რომ „ქართული ოცნება“ პროევროპულ გზაზე დაბრუნდება — ზურაბიშვილი
“ეს არის აბსურდი, ეს არის უნამუსობა” – ბაჩიაშვილი მშობლებისთვის ბრალის წარდგენაზე 30.09.2025
“ეს არის აბსურდი, ეს არის უნამუსობა” – ბაჩიაშვილი მშობლებისთვის ბრალის წარდგენაზე
თბილისმა შეცდომა აღიარა, ველით წნელისში საგუშაგოს მოხსნას – ცხინვალი 30.09.2025
თბილისმა შეცდომა აღიარა, ველით წნელისში საგუშაგოს მოხსნას – ცხინვალი