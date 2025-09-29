ახალი ამბები

კუპრაძის თქმით, აქვთ ვიდეოჩანაწერები, რომელიც “ოცნების” მხრიდან “ლელოს” წევრებზე ზეწოლას ადასტურებს

29 სექტემბერი, 2025 •
კუპრაძის თქმით, აქვთ ვიდეოჩანაწერები, რომელიც “ოცნების” მხრიდან “ლელოს” წევრებზე ზეწოლას ადასტურებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ლელო – ძლიერი” საქართველოს გენერალური მდივანი, ამავე პარტიისა და “გახარია – საქართველოსთვის” საერთო კანდიდატი თბილისი მერის არჩევნებში, ირაკლი კუპრაძე “ქართულ ოცნებას” თანაპარტიელებზე ზეწოლასა და შანტაჟში ადანაშაულებს.

სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე კუპრაძემ და პარტიის კიდევ ერთმა წევრმა, თაზო დათუნაშვილმა წარადგინეს აუდიოჩანაწერი, სადაც, მათი თქმით, ყიზილაჯლოს მაჟორიტარობის კანდიდატი კარა ორუჯოვი მისი მოსყიდვის მცდელობაზე საუბრობს.

“მე ჩემმა ბიჭებმა გამიკეთეს ეს ამბავი, მე უკვე მრცხვენია შენთან მოსვლის… იქ დიდი ბიზნესმენები არიან, ქურდები. მე ეგენი არ მაინტერესებს, შვილი მუშაობს… ის (ძმისშვილი) მუშაობდა მაგათთან. ჩემი ნათესავი (ძმისშვილი) მაგათთან სპორტდარბაზში მუშაობდა. მაშინ მაგათმა (ბიზნესმენებმა) 100 000 ლარის, 100 000-ზე მეტის იყო, ინვენტარი მისცეს სპორტული დარბაზისთვის. გეფიცები. მერე მითხრეს, 70 წლის ხომ არ ვარ, ახალგაზრდა ვარ, მითხრეს, ყველგან იმუშავებ, სადაც ხარ და მეტიც, მერე გამიმეორეს, რაც მანამდე მითხრეს, 4-ის მერე ახალი არჩევნები დაინიშნება, მარტში იქნება საპარლამენტო და იქაც დაინიშნებიო… მე მას ვუთხარი, ყველას პატივს გცემთ, მაგრამ ცხოვრებისეულად ცუდი სახელი გამიკეთეთ… და ამის მერე გამაკეთებინეს განცხადება”, – ისმის ჩანაწერში, რომელიც კუპრაძემ და დათუნაშვილმა წარადგინეს.

კუპრაძე ირწმუნება, რომ პარტიის მაჟორიტარობისა თუ მერობის კანდიდატებმა, რომლებმაც ბოლო დღეებში “ქართული ოცნების” სასარგებლოდ მოხსნეს კანდიდატურა, ეს გადაწყვეტილება “ქართული ოცნების” მხრიდან ზეწოლის, ძალადობის, მუქარისა და მოსყიდვის მცდელობის ფონზე მიიღეს.

“ეს ყველაფერი კიდევე ერთი დასტურია იმისა, რომ “ქართულ ოცნებას” ეშინია ჩვენი, ჩვენი მონაწილეობის [არჩევნებში]. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაუგებარია, რატომ სჭირდება ზეწოლა და ძალადობა, განსაკუთრებით რეგიონებში, ჩვენს წევრებზე და კანდიდატებზე”, – განაცხადა ირაკლი კუპრაძემ.

რამდენიმე დღის წინ ასაფ ჩირაგოვმა, რომელიც „ლელოს“ ბოლნისის მერობის კანდიდატი იყო, „ქართული ოცნების“ კანდიდატის სასარგებლოდ კანდიდატურა მოხსნა. ამის შემდეგ იგივე გააკეთეს “ლელო – ძლიერი საქართველოს” ყულარის, პირველი ქესალოსყიზილაჯლოსა და ზესტაფონის მაჟორიტარობის კანდიდატებმაც.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკა ახალ ჰორიზონტებს გვიხსნის – ფაშინიანი

“ჩვენი ხელახლა არჩევის შემთხვევაში, ახალ კონსტიტუციას მივიღებთ” – ფაშინიანი

“ზანგეზურის დერეფნის” ტერმინის გამოყენება ეწინააღმდეგება მშვიდობას – ფაშინიანი

„არ დავუთმოთ დედაქალაქი რუსულ, კორუფციულ რეჟიმს“ – ირაკლი კუპრაძე

ე.წ. პიჯაკების საქმეზე სააკაშვილის 9-წლიანი განაჩენი სააპელაციომ ძალაში დატოვა – პროკურატურა 29.09.2025
ე.წ. პიჯაკების საქმეზე სააკაშვილის 9-წლიანი განაჩენი სააპელაციომ ძალაში დატოვა – პროკურატურა
5 ნიშანი იმისა, რომ თქვენი ავტომობილის აკუმულატორი ზამთრამდე გამოსაცვლელია 29.09.2025
5 ნიშანი იმისა, რომ თქვენი ავტომობილის აკუმულატორი ზამთრამდე გამოსაცვლელია
ბაჩიაშვილის მშობლების მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 29.09.2025
ბაჩიაშვილის მშობლების მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
როდესაც ხალხი გაისტუმრებს „ოცნებას“, ვუბრუნდები ხელოვნებას — პაატა ბურჭულაძე 29.09.2025
როდესაც ხალხი გაისტუმრებს „ოცნებას“, ვუბრუნდები ხელოვნებას — პაატა ბურჭულაძე
ნუ დაგვტოვებთ რუსეთთან მარტო – მზია ამაღლობელის წერილი ჰაველის პრემიის დაჯილდოებაზე 29.09.2025
ნუ დაგვტოვებთ რუსეთთან მარტო – მზია ამაღლობელის წერილი ჰაველის პრემიის დაჯილდოებაზე
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვილი 403 095 ლარის თაღლითობით დაუფლებისთვის 2 კაცი დააკავეს – სუს 29.09.2025
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვილი 403 095 ლარის თაღლითობით დაუფლებისთვის 2 კაცი დააკავეს – სუს
კუპრაძის თქმით, აქვთ ვიდეოჩანაწერები, რომელიც “ოცნების” მხრიდან “ლელოს” წევრებზე ზეწოლას ადასტურებს 29.09.2025
კუპრაძის თქმით, აქვთ ვიდეოჩანაწერები, რომელიც “ოცნების” მხრიდან “ლელოს” წევრებზე ზეწოლას ადასტურებს
არ ვეთანხმები ზელენსკის, რომ თითქოს საქართველო უკვე დაკარგულია — ზურაბიშვილი 29.09.2025
არ ვეთანხმები ზელენსკის, რომ თითქოს საქართველო უკვე დაკარგულია — ზურაბიშვილი