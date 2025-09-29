ახალი ამბები

ტრამპმა რუსეთზე შორი დისტანციის დარტყმების ნებართვა გასცა – კელოგი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის საკითხებში აშშ-ის სპეციალური წარმომადგენლის, გენერალ კიტ კელოგის თქმით, ტრამპმა ამერიკული იარაღით რუსეთზე შორი დისტანციის დარტყმების განხორციელების ნებართვა გასცა, თუმცა პენტაგონი ყოველთვის არ აძლევს კიევს ამის საშუალებას.

კელოგის თქმით, ყველა ისე უნდა მოიქცეს, როგორც ტრამპი გადაწყვეტს.

„უკრაინელებს არ უთხოვიათ ამერიკელი ჯარისკაცები ადგილზე. მათ სურთ შეიარაღება, შესაძლებლობა და ნებართვა, რომ გამოიყენონ ეს, და თუ ასე მოიქცევიან, ვფიქრობ, ეს საკმაოდ კარგად იქნება მიღებული“, — განაცხადა კელოგმა Fox News-ის ეთერში.

კითხვაზე, გასცა თუ არა პრეზიდენტმა ნებართვა რუსეთში დისტანციურ დარტმებზე, კელოგმა უპასუხა:

„თუ წავიკითხავთ, რაც მან თქვა, და იმასაც, რაც ვიცე-პრეზიდენტმა ვენსმა თქვა და ასევე სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ, პასუხი არის — დიახ. გამოიყენეთ სიღრმეში დარტყმის შესაძლებლობა. არ არსებობს უსაფრთხო ზონები“, — განაცხადა კელოგმა.

მან გაიხსენა, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტრამპთან შეხვედრის დროს მოითხოვა კიევისთვის „ტომაჰავკის“ ტიპის რაკეტების გადაცემა , რომელთა მოქმედების რადიუსი 2500 კილომეტრამდეა. სპეციალური წარმომადგენლის თქმით, ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული.

აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტ ჯე დი ვენსის თქმით, აშშ უკრაინისთვის „ტომაჰავკის“ რაკეტების გამოყენებას განიხილავს.

ტრამპმა მანამდე განაცხადა, რომ ძალიან ძნელია მოიგო ომი ისე, რომ არ დაარტყა დამპყრობლის ქვეყანას.

„ეს ჰგავს დიდ გუნდს სპორტში, რომელსაც ფანტასტიკური დაცვა აქვს, მაგრამ შეტევაზე გასვლა ეკრძალება. მოგების შანსი არ არსებობს! ასეა უკრაინასა და რუსეთთანაც. გაიძვერა და სრულიად არაკომპეტენტური ჯო ბაიდენი უკრაინას საპასუხო იერიშის ნებას არ აძლევდა და მხოლოდ თავდაცვის ამარა ტოვებდა. რა შედეგი დადგა? ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს ომი არასდროს მოხდებოდა, მე რომ ვყოფილიყავი პრეზიდენტი. საინტერესო დრო გველის“, — დაწერა აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელში.

ცოტა ხნის წინ ტრამპმა მნიშვნელოვნად შეცვალა რიტორიკა რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით და თქვა, რომ უკრაინას შეუძლია დაიბრუნოს დაკარგული ტერიტორიები და უფრო შორსაც წავიდეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“27 სექტემბერი ჩემი დაბადების დღეა, რომელსაც დევნილობაში აღარ აღვნიშნავ”

“იმ სისასტიკის შემდეგ აფხაზებთან შერიგება რამ უნდა შეგვაძლებინოს. ქმრის საფლავიც ვერ ვიპოვე”.

ბავშვის გაუპატიურების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს

რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზარალებული ჟურნალისტების საჩივარი სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო

