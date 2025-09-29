ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

უკრაინაში კიდევ ერთი აფხაზი მოხალისე მებრძოლი დაიღუპა

29 სექტემბერი, 2025 •
აფხაზეთის მკვიდრი, დაჯგუფება “პიატნაშკას“ მებრძოლი ბათალ ბიგვავა  (მეტსახელად „ბალუ“) დაიღუპა უკრაინაში მიმდინარე ომში, რომელიც რუსეთის მხარეს, მოხალისეობრივად იბრძოდა.

როგორც აფხაზური მედია წერს, “ის ფრონტის ყველაზე რთულ მონაკვეთებზე იბრძოდა – ავდეევკაში, ჩასოვ იარში, კურსკის ოლქში და კონსტანტინოვსკის მიმართულებით. რამდენჯერმე დაიჭრა, თუმცა კვლავ უბრუნდებოდა ბრძოლის ველს”.

აფხაზეთის მკვიდრები რუსეთის “სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში” როგორც რუსეთის არმიის სამხედრო მოსამსახურეებად, ასევე მოხალისეებად მონაწილეობენ.

რამდენიმე თვის წინ აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტმა ბადრა გუნბამ განაცხადა, რომ “სვო”-ს ზონაში აფხაზეთიდან 70-ზე მეტი მოხალისე დაიღუპა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

