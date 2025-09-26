ახალი ამბები

რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზარალებული ჟურნალისტების საჩივარი სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო

26 სექტემბერი, 2025 •
რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზარალებული ჟურნალისტების საჩივარი სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ წარმოებაში მიიღო 19 ქართველი ჟურნალისტის საქმე, რომლებიც 2023 წლის გაზაფხულზე, რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზარალდნენ. ამ ინფორმაციას “მედიაომბუდსმენი” ავრცელებს.

საქმე “კოკაია და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ” დეტალურად აღწერს 2023 წლის მარტში, არაერთი კრიტიკული მედიის  ჟურნალისტისა და ოპერატორის დევნას. ისინი სამიზნედ ე.წ. „რუსული კანონის“ (კანონი „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“) წინააღმდეგ, მოქალაქეთა მასშტაბური საპროტესტო აქციების გაშუქების გამო იქცნენ. მედიის მუშაობაში ხელშეშლით ძალოვანები  ცდილობდნენ არ გასაჯაროვებულიყო მშვიდობიან მოქალაქეთა დარბევის და ძალის გადამეტების შემთხვევები”, – აცხადებენ “მედიაომბუდსმენში”.

ორგანიზაციის ცნობით, დავა შეეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დაცული 4 ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას:

  • სამართლიანი სასამართლოს უფლება (მე-6 მუხლი);
  • გამოხატვის თავისუფლება (მე-10 მუხლი);
  • შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება (მე-11 მუხლი);
  • სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება (მე-13 მუხლი).

სტრასბურგში საჩივრის გაგზავნამდე, არცერთი მოძალადე პოლიციელი არ ყოფილა იდენტიფიცირებული და დასჯილი. საგამოძიებო უწყებას  არ გამოუკითხავს საქმესთან შემხებლობაში მყოფი არცერთი ძალოვანი.

საჩივარი გაიგზავნა შემდეგი ჟურნალისტების სახელით:
  • ნიკოლოზ კოკაია, ოპერატორი, ტელეკომპანია „პირველი“
  • მარი წაქაძე, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • ალექსანდრე ქეშელაშვილი, ჟურნალისტი, ონლაინ გამოცემა „პუბლიკა“
  • მამუკა მგალობლიშვილი, ჟურნალისტი, ონლაინ გამოცემა „პუბლიკა“
  • მაია თეთრაშვილი, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • ნიკა კოკაია, ოპერატორი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • მიხეილ გვაძაბია, ჟურნალისტი, ონლაინ გამოცემა „ბათუმელები“
  • რატი მუჯირი, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • გურამ მაისურაძე, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „მთავარი“
  • დეა მამისეიშვილი, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „მთავარი“
  • ზურაბი ჩხვირკია, ოპერატორი, ტელეკომპანია „მთავარი“
  • ნიკა საჯაია, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • ჯამლეთ ბაკურიძე, ოპერატორი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • ირაკლი ბახტაძე, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „მთავარი“
  • სალომე ჩადუნელი, ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლება
  • გიორგი კვიჟინაძე, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • დავით მანია, ჟურნალისტი/ოპერატორი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • ვახტანგ ქარელი, ფოტორეპორტიორი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • თამარ გეგიძე, ჟურნალისტი, ონლაინ გამოცემა on.ge

ნახეთ “მედიაომბუდსმენის” მომზადებულ ფილმს – “რუსული კანონის საქმე”, რომელიც თან ერთვის სტრასბურგში გაგზავნილ საჩივარს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

