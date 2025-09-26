ახალი ამბები

POSTV-ის ინფორმაცია სიცრუეა და დამოუკიდებელ კრიტიკულ მედიაზე ზეწოლაა – კოალიცია ცვლილებისთვის

26 სექტემბერი, 2025 •
POSTV-ის ინფორმაცია სიცრუეა და დამოუკიდებელ კრიტიკულ მედიაზე ზეწოლაა – კოალიცია ცვლილებისთვის
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„კოალიცია ცვლილებისთვის“ უარყოფს POSTV-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც, მათ TV პირველის შენობაში ფარული შეხვედრებისთვის ოთახი აქვთ გამოყოფილი.

„რეჟიმის პროპაგანდისტული მანქანის, მედიად წოდებული PosTV-ის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თითქოს „კოალიცია ცვლილებისთვის“ წევრებს “ტვ პირველის” შენობაში ფარული შეხვედრებისთვის ოთახი გამოგვიყვეს, სადაც კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები იგეგმება, არის სიცრუე.

რუსული სტილის მსგავსი პროპაგანდისტული “ახალი ამბის” გავრცელება რეალურად წარმოადგენს დამოუკიდებელ და თავისუფალ კრიტიკულ მედიაზე ზეწოლას და საზოგადოების თვალში საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო წინააღმდეგობის მოძრაობის კრიმინალიზების მცდელობას“, – ნათქვამია კოალიციის განცხადებაში.

POSTV-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, ასევე გამოეხმაურა TV პირველი, რომლის განცხადებითაც, ეს შესაძლოა „ქართული ოცნების“ მიერ ტელევიზიისთვის მაუწყებლობის შესაწყვეტად ნიადაგს მომზადება იყოს.

ავტორი: ნინა სიგუა

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

