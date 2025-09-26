შესაძლოა, „ოცნება“ ჩვენი მაუწყებლობის შესაწყვეტად ნიადაგს ამზადებდეს – TV პირველი

TV პირველის განცხადებით, შესაძლოა „ქართული ოცნება“ ტელევიზიის მაუწყებლობის შესაწყვეტად ნიადაგს ამზადებდეს.
ტელევიზიის განცხადებით, „ქართულ ოცნებასთან” დაკავშირებულმა POSTV-მ დღეს, 26 სექტემბერს, TV პირველის წინააღმდეგ ცრუ ინფორმაცია გაავრცელა, თითქოს ტელევიზიის ტერიტორიაზე საიდუმლო შეხვედრებისთვის „კოალიციას ცვლილებებისთვის“ გადაეცა ოთახი, სადაც კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები იგეგმება.
„ტელევიზიის წინააღმდეგ დეზინფორმაციის გავრცელება და „ქართული ოცნების“ პარლამენტის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის შეფასებები, ჰგავს ნიადაგის მომზადებას, რათა „ქართულმა ოცნებამ“ განახორციელოს რიგი ქმედებები, მათ შორის ტელევიზიის ტერიტორიაზე შემოსვლა და არხის მაუწყებლობის შეწყვეტა.
TV პირველი არაერთხელ გამხდარა „ქართული ოცნების“ სამიზნე, ბიძინა ივანიშვილის პარტიის ქმედებები და წნეხი ტელევიზიაზე მიმართული იყო, რათა არხს შეეწყვიტა მუშაობა.
დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯების ფონზე, როდესაც არაერთი შემზღუდავი კანონის მიღებით ვერ მოახერხეს არხის მაუწყებლობის შეფერხება, ამ ახალ იერიშს განვიხილავთ ტელევიზიის წინააღმდეგ ქმედებად, რომლის მიზანია არხის მაუწყებლობის გათიშვა“, – ნათქვამია TV პირველის განცხადებაში.