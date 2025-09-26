ახალი ამბები

26 სექტემბერი, 2025 •
შესაძლოა, „ოცნება“ ჩვენი მაუწყებლობის შესაწყვეტად ნიადაგს ამზადებდეს – TV პირველი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

TV პირველის განცხადებით, შესაძლოა „ქართული ოცნება“ ტელევიზიის მაუწყებლობის შესაწყვეტად ნიადაგს ამზადებდეს.

ტელევიზიის განცხადებით, „ქართულ ოცნებასთან” დაკავშირებულმა POSTV-მ დღეს, 26 სექტემბერს, TV პირველის წინააღმდეგ ცრუ ინფორმაცია გაავრცელა, თითქოს ტელევიზიის ტერიტორიაზე საიდუმლო შეხვედრებისთვის „კოალიციას ცვლილებებისთვის“ გადაეცა ოთახი, სადაც კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები იგეგმება.

„ტელევიზიის წინააღმდეგ დეზინფორმაციის გავრცელება და „ქართული ოცნების“ პარლამენტის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის შეფასებები, ჰგავს ნიადაგის მომზადებას, რათა „ქართულმა ოცნებამ“ განახორციელოს რიგი ქმედებები, მათ შორის ტელევიზიის ტერიტორიაზე შემოსვლა და არხის მაუწყებლობის შეწყვეტა.

TV პირველი არაერთხელ გამხდარა „ქართული ოცნების“ სამიზნე, ბიძინა ივანიშვილის პარტიის ქმედებები და წნეხი ტელევიზიაზე მიმართული იყო, რათა არხს შეეწყვიტა მუშაობა.

დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯების ფონზე, როდესაც არაერთი შემზღუდავი კანონის მიღებით ვერ მოახერხეს არხის მაუწყებლობის შეფერხება, ამ ახალ იერიშს განვიხილავთ ტელევიზიის წინააღმდეგ ქმედებად, რომლის მიზანია არხის მაუწყებლობის გათიშვა“, – ნათქვამია TV პირველის განცხადებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მოძრაობა „სალამი”: ანტიკორუფციულმა ბიურომ ჩვენ წინააღმდეგ რეპრესიული კანონი აამოქმედა

რუსეთში ძებნილი ქართველი მებრძოლი სომხეთის სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა

რუსეთში ფაშინიანის და პუტინის შეხვედრა გაიმართა

ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს

