ახალი ამბები

“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს

26 სექტემბერი, 2025 •
“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პარტიები, “ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. განცხადებაში საუბარია იმ მემორანდუმზე, რომელიც პარტიებს შორის გაფორმდა 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

განცხადებას თან ახლავს პარტიების თავმჯდომარეების, გიორგი გახარიასა და მამუკა ხაზარაძის ერთობლივი ფოტო. როგორც ჩანს, ხაზარაძე გახარიასთან შესახვედრად გერმანიაში ჩავიდა, რადგან  რამდენიმე თვის წინ საქართველო დატოვა და ბოლო ინფორმაციით, გერმანიაში იმყოფება.

“ჩვენს პოლიტიკურ პარტიებს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი მიზნად ისახავდა ერთმანეთთან კონკურენციის გამორიცხვას მომავალი მუნიციპალური არჩევნების ფარგლებში. მოხარული ვართ, რომ მემორანდუმი შედგა.

ეს პარტნიორობა დაფუძნებულია თანასწორობაზე, პასუხისმგებლობასა და კოორდინაციაზე, რომელიც თბილისისა და საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს აყენებს პარტიულ ინტერესებზე მაღლა.

განსაკუთრებით საინტერესო შეთანხმებას მივაღწიეთ თბილისში, სადაც წარვადგინეთ თბილისის მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის შეთანხმებული კანდიდატები. თბილისის მერობის კანდიდატი, ირაკლი კუპრაძე არის ახალგაზრდა, კეთილსინდისიერი პოლიტიკოსი სუფთა წარსულითა და რეპუტაციით, რომელიც ყოველთვის იდგა ბრძოლის წინა ხაზებზე სხვადასხვა რეჟიმთან ბრძოლაში. დარწმუნებულები ვართ, ირაკლი, საერთო გუნდთან ერთად, იქნება თბილისის ღირსეული, კეთილსინდისიერი მერი, რომლისთვისაც მთავარი საზრუნავი თითოეული თბილისელის უკეთესი ცხოვრება იქნება. საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი, გიორგი შარაშიძე არის გამოცდილი პროფესიონალი, რომელიც თავისი პრინციპულობით ყოველთვის იდგა და იდგება თბილისის ინტერესების სადარაჯოზე.

ეს მემორანდუმი აღმოჩნდა კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლია ორ განსხვავებული იდენტობის მქონე პარტიას საქმეზე ორიენტირებული თანამშრომლობა”, – წერია პარტიების ერთობლივ განცხადებაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ლილუაშვილის ნათესავ ბიჭიკო პაიკიძეს ახალი ბრალი წაუყენეს

სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა

ნიკოლა სარკოზის 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს

კასპში კაცმა ყოფილი ცოლის მკვლელობა სცადა

1 ოქტომბერს თბილისში ქალთა სოლიდარობის მარში გაიმართება 26.09.2025
1 ოქტომბერს თბილისში ქალთა სოლიდარობის მარში გაიმართება
პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს 26.09.2025
პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს
ლილუაშვილის ნათესავის საქმის ყველა ფიგურანტს პატიმრობა შეეფარდა 26.09.2025
ლილუაშვილის ნათესავის საქმის ყველა ფიგურანტს პატიმრობა შეეფარდა
“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს 26.09.2025
“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს
ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები არ მუშაობს – ირაკლი რუხაძე 26.09.2025
ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები არ მუშაობს – ირაკლი რუხაძე
“რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკა” – ცხინვალი ყაველაშვილის გაეროში გამოსვლაზე 26.09.2025
“რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკა” – ცხინვალი ყაველაშვილის გაეროში გამოსვლაზე
ყაველაშვილი: ტრამპი დამპირდა, რომ დამიკავშირდება 26.09.2025
ყაველაშვილი: ტრამპი დამპირდა, რომ დამიკავშირდება
ოქრო რეკორდულად გაძვირდა – მიიღე უკეთესი შეფასება შენი ნივთებისთვის ექსპრეს ლომბარდში 26.09.2025
ოქრო რეკორდულად გაძვირდა – მიიღე უკეთესი შეფასება შენი ნივთებისთვის ექსპრეს ლომბარდში