“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს

პარტიები, “ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. განცხადებაში საუბარია იმ მემორანდუმზე, რომელიც პარტიებს შორის გაფორმდა 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით.
განცხადებას თან ახლავს პარტიების თავმჯდომარეების, გიორგი გახარიასა და მამუკა ხაზარაძის ერთობლივი ფოტო. როგორც ჩანს, ხაზარაძე გახარიასთან შესახვედრად გერმანიაში ჩავიდა, რადგან რამდენიმე თვის წინ საქართველო დატოვა და ბოლო ინფორმაციით, გერმანიაში იმყოფება.
“ჩვენს პოლიტიკურ პარტიებს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი მიზნად ისახავდა ერთმანეთთან კონკურენციის გამორიცხვას მომავალი მუნიციპალური არჩევნების ფარგლებში. მოხარული ვართ, რომ მემორანდუმი შედგა.
ეს პარტნიორობა დაფუძნებულია თანასწორობაზე, პასუხისმგებლობასა და კოორდინაციაზე, რომელიც თბილისისა და საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს აყენებს პარტიულ ინტერესებზე მაღლა.
განსაკუთრებით საინტერესო შეთანხმებას მივაღწიეთ თბილისში, სადაც წარვადგინეთ თბილისის მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის შეთანხმებული კანდიდატები. თბილისის მერობის კანდიდატი, ირაკლი კუპრაძე არის ახალგაზრდა, კეთილსინდისიერი პოლიტიკოსი სუფთა წარსულითა და რეპუტაციით, რომელიც ყოველთვის იდგა ბრძოლის წინა ხაზებზე სხვადასხვა რეჟიმთან ბრძოლაში. დარწმუნებულები ვართ, ირაკლი, საერთო გუნდთან ერთად, იქნება თბილისის ღირსეული, კეთილსინდისიერი მერი, რომლისთვისაც მთავარი საზრუნავი თითოეული თბილისელის უკეთესი ცხოვრება იქნება. საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი, გიორგი შარაშიძე არის გამოცდილი პროფესიონალი, რომელიც თავისი პრინციპულობით ყოველთვის იდგა და იდგება თბილისის ინტერესების სადარაჯოზე.
ეს მემორანდუმი აღმოჩნდა კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლია ორ განსხვავებული იდენტობის მქონე პარტიას საქმეზე ორიენტირებული თანამშრომლობა”, – წერია პარტიების ერთობლივ განცხადებაში.