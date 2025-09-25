კასპში კაცმა ყოფილი ცოლის მკვლელობა სცადა და მიიმალა.
შემთხვევა დღეს, 25 სექტემბერს, მოხდა.
TV პირველის ინფორმაციით, ქალი მძიმე დაზიანებებით კასპიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა თბილისში გადაიყვანა. მათივე ცნობით, წყვილი ერთმანეთს 3 წლის წინ დაშორდა, მათ 4 შვილი ჰყავთ და კაცს შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი.
როგორც ნეტგაზეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის 19-109 მუხლით მიმდინარეობს, რაც დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. უწყებაში აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები.