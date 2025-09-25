ახალი ამბები

კასპში კაცმა ყოფილი ცოლის მკვლელობა სცადა

25 სექტემბერი, 2025 •
კასპში კაცმა ყოფილი ცოლის მკვლელობა სცადა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კასპში კაცმა ყოფილი ცოლის მკვლელობა სცადა და მიიმალა.

შემთხვევა დღეს, 25 სექტემბერს, მოხდა.

TV პირველის ინფორმაციით, ქალი მძიმე დაზიანებებით კასპიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა თბილისში გადაიყვანა. მათივე ცნობით,  წყვილი ერთმანეთს 3 წლის წინ დაშორდა, მათ 4 შვილი ჰყავთ და კაცს შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი.

როგორც ნეტგაზეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის 19-109 მუხლით მიმდინარეობს, რაც დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. უწყებაში აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

28 სექტემბერს თბილისში ქართულ-გერმანული მეგობრობის მარში გაიმართება

ბოჭორიშვილი არ მიიწვიეს ტრანსატლანტიკურ ვახშამზე, რომელსაც რუბიო მასპინძლობდა

“რუსეთის მსგავს საქართველოში ცხოვრება აფხაზებსა და ოსებს რატომ უნდა მოუნდეთ?”

ფაშინიანი რუსეთში „მსოფლიო ატომურ კვირეულზე” გაემგზავრა

რა თქვა ყაველაშვილმა გაეროში – სრულად 25.09.2025
რა თქვა ყაველაშვილმა გაეროში – სრულად
ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს 25.09.2025
ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს
ლილუაშვილის ნათესავ ბიჭიკო პაიკიძეს ახალი ბრალი წაუყენეს 25.09.2025
ლილუაშვილის ნათესავ ბიჭიკო პაიკიძეს ახალი ბრალი წაუყენეს
სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა 25.09.2025
სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა
ნიკოლა სარკოზის 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს 25.09.2025
ნიკოლა სარკოზის 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს
კასპში კაცმა ყოფილი ცოლის მკვლელობა სცადა 25.09.2025
კასპში კაცმა ყოფილი ცოლის მკვლელობა სცადა
“ვერ ვუძლებ საფლავთან სიშორეს” – ყარაბაღელი ოჯახები ომში დაღუპულთა სომხეთში გადმოსვენებას ითხოვენ 25.09.2025
“ვერ ვუძლებ საფლავთან სიშორეს” – ყარაბაღელი ოჯახები ომში დაღუპულთა სომხეთში გადმოსვენებას ითხოვენ
პოლიციაში ინფორმაცია შევიდა გასროლაზე „ჰოლიდეი ინნში“, დაკავებულია ერთი ადამიანი 25.09.2025
პოლიციაში ინფორმაცია შევიდა გასროლაზე „ჰოლიდეი ინნში“, დაკავებულია ერთი ადამიანი