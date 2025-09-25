აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ტრანსატლანტიკურ ვახშამში მონაწილეობდნენ

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობდნენ ტრანსატლანტიკურ ვახშამში, რომელსაც აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ორგანიზება გაუწია.

როგორც აზერბაიჯანული სააგენტო „Trend“ იუწყება, ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობდნენ მათი კოლეგები ევროკავშირის და ნატოს ქვეყნებიდან, ასევე, შვეიცარიისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები.

შეხვედრას ესწრებოდნენ ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუთე და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, განხილვებისას ხაზგასმულ იქნა ტრანსატლანტიკური პარტნიორობის საკვანძო როლი მშვიდობისა და კეთილდღეობის განმტკიცებაში.

„სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა პრეზიდენტის მიღწევები სომხეთისა და აზერბაიჯანის გრძელვადიანი მშვიდობის გზაზე დაწინაურებაში“ ,– განაცხადა პრესსპიკერის პირველმა მოადგილემ ტომი პიგოტმა.

შეხვედრის მონაწილეებმა ასევე განიხილეს გლობალური უსაფრთხოების საკითხები, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობის განმტკიცება და ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შემუშავების ან შეძენის პრევენცია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ფაშინიანი მოსკოვში გლობალურ ატომურ სამიტს დაესწრება – კრემლი

გერმანია გმობს მისი ელჩის დაბარებას საქართველოს საგარეო უწყებაში

ჯანგველაძის მკვლელობა „დედ ჰასანის“ შვილიშვილმა ფარცხალაძეს და მიქაძეებს შეუკვეთა – დეტექტივი

საქართველოს ევროპის საბჭოს ადგილობრივი ხელისუფლების კონგრესის დელეგაცია ეწვევა

