ახალი ამბები

ლილუაშვილის ნათესავზე სუს-მა ძებნა გამოაცხადა და ბრალი წაუყენა 4 მილიონის თაღლითურად დაუფლებაზე

24 სექტემბერი, 2025 •
ლილუაშვილის ნათესავზე სუს-მა ძებნა გამოაცხადა და ბრალი წაუყენა 4 მილიონის თაღლითურად დაუფლებაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის სექტემბრის ჩათვლით, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით კომპანია „ბი პი ტრანსის“ დირექტორი ვალერიან კვარაცხელია დააკავეს.

ასევე, ბრალი წაუყენეს კომპანიის მფლობელს, ბიჭიკო პაიკაძეს, რომელიც „მონიტორის“ ინფორმაციით, სუსის ყოფილი უფროსის, გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავია — ლილუაშვილი პაიკიძის შვილის ნათლიაა. პაიკაძე ამავე კომპანიის ყოფილი დირექტორია. ის წილის 100 პროცენტს ფლობს.

„ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ, საქართველოს პროკურატურასთან ერთად ჩატარებული ერთობლივი ღონისძიებების ფარგლებში, სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, სახელმწიფოს კუთვნილი 4 184 249 ლარის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე დაკავებულია შპს „ბი პი ტრანსის“ დირექტორი ვალერიან კვარაცხელია, ამავე კომპანიის თანამშრომელი ი.ჭ. და საზედამხედველო კომპანიის სამი თანამშრომელი. ხოლო შპს „ბი პი ტრანსის“ ყოფილ დირექტორს და 100%-იანი წილის მფლობელს, ამჟამად მიმალვაში მყოფ ბიჭიკო პაიკაძეს, დაუსწრებლად წარედგინება ბრალდება და მის მიმართ გამოცხადდება ძებნა. საქმე ეხება დიდი ოდენობით თაღლითობას და თაღლითობაში დახმარებას. კერძოდ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების ფაქტს“, — განაცხადა სუსმა.

გამოძიების თანახმად, 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის სექტემბრის ჩათვლით, ელექტრონული ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების პროცესში, ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის მონაკვეთის და ონის მუნიციპალიტეტის არეალში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ცალკეული მონაკვეთების ნაპირდამცავი ქვაყრილის ლოდებით მოწყობის სამუშაოების განხორციელებისას, შპს „ბი პი ტრანსის“ 100%-იანი წილის მფლობელი ბ.პ., ამავე კომპანიის დირექტორ ვ.კ.-ს, კომპანიის თანამშრომელ ი.ჭ.-ს და ხელშეკრულების შესრულების ზედამხედველი პირების, გ.კ.-ს, რ.ფ.-ს და ი.გ.-ს დახმარებით, მოტყუებით დაეუფლა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილ 4 184 249 ლარს, რითაც სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი.

გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და 25-180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, რაც სასჯელის სახედ ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე.

„აღნიშნული საქმის ფარგლებში ჩვენ ვაწარმოებთ ინტენსიურ ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებს დანაშაულში თანამონაწილე სხვა შესაძლო პირთა მხილების და შესაბამისი სამართლებრივი კვალიფიკაციის განსაზღვრა-დაზუსტების მიზნით. საზოგადოებას გვინდა ვუთხრათ, რომ ჩვენი თვითმიზანი არ არის ადამიანების დაკავება. ჩვენი მიზანია მოვახდინოთ კორუფციული ფაქტების გარანტირებული პრევენცია. შესაბამისად, აქვე შეგვიძლია მივმართოთ ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც მონაწილეობა აქვს მიღებული კორუფციულ გარიგებებში. გამოძიებასთან თანამშრომლობა კანონის ფარგლებში მოქცეული სერიოზული შეღავათი იქნება თითოეული მათგანისათვის“, — აცხადებს სუსი.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მზია ამაღლობელი სახაროვის პრიზის ნომინანტია

პენიტენციურის განცხადებით, სიცრუეა, რომ ჩიკვაიძეს პაემნის უფლება აეკრძალა

„რუსული კანონის“ საქმეზე ორგანიზაციებმა სტრასბურგში წერილობითი კომუნიკაცია წარადგინეს

ირაკლი კუპრაძე – როცა მოსყიდვის მცდელობამ არ იმუშავა, ჩაერთო ბევრად უფრო ძალადობრივი, ბევრად უფრო მძიმე წნეხი

გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს – TV პირველი 24.09.2025
გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს – TV პირველი
ყარაბაღის ექსპრეზიდენტის წარმომადგენელი რუსეთში სომხეთის საკონსულოში გარდაცვლილი იპოვეს 24.09.2025
ყარაბაღის ექსპრეზიდენტის წარმომადგენელი რუსეთში სომხეთის საკონსულოში გარდაცვლილი იპოვეს
ლილუაშვილის ნათესავზე სუს-მა ძებნა გამოაცხადა და ბრალი წაუყენა 4 მილიონის თაღლითურად დაუფლებაზე 24.09.2025
ლილუაშვილის ნათესავზე სუს-მა ძებნა გამოაცხადა და ბრალი წაუყენა 4 მილიონის თაღლითურად დაუფლებაზე
არ დაგვივიწყოთ. ეს ჩვენი საერთო ბრძოლაა — ანტონ ჩეჩინის წერილები ციხიდან 24.09.2025
არ დაგვივიწყოთ. ეს ჩვენი საერთო ბრძოლაა — ანტონ ჩეჩინის წერილები ციხიდან
მარნეულში არასრულწლოვანზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებულ პირს გირაო შეუფარდეს 24.09.2025
მარნეულში არასრულწლოვანზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებულ პირს გირაო შეუფარდეს
30-მდე საელჩო დიპლომატების მიმართ „ოცნების“ რიტორიკას პასუხობს 24.09.2025
30-მდე საელჩო დიპლომატების მიმართ „ოცნების“ რიტორიკას პასუხობს
სომხეთში სისტემური კორუფცია არ არსებობს – ფაშინიანი 24.09.2025
სომხეთში სისტემური კორუფცია არ არსებობს – ფაშინიანი
ყარაბაღის ომიდან ორი წლის შემდეგ – როგორია ცხოვრება “მშვიდობის” დროს 24.09.2025
ყარაბაღის ომიდან ორი წლის შემდეგ – როგორია ცხოვრება “მშვიდობის” დროს