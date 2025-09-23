მაია სანდუს განცხადებით, რუსეთი მოლდოვის არჩევნების გაყალბებას ცდილობს

ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ რუსეთს ბრალს სდებს მოლდოვის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობაში. ამის შესახებ ინფორმაციას Politico ავრცელებს.

Politico-ს ინფორმაციით, მოლდოვის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ კრემლი ასობით მილიონ ევროს ხარჯავს მოლდოვის საპარლამენტო არჩევნების გასაყალბებლად, ხმების საყიდლად, ხალხში ცრუ ინფორმაციის გასავრცელებლად და შიშის დასათესად.

„თუ რუსეთი მოლდოვაზე კონტროლს მოიპოვებს, შედეგები დაუყოვნებელი და საშიში იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის და მთელი რეგიონისთვის. ყველა მოლდოველი დაზარალდება, მიუხედავად იმისა, ვის მისცა ხმა“, – აცხადებს სანდუ, მედიის ცნობით.

Politico-ს ინფორმაციით, სანდუ ივლისშიც საუბრობდა მოლდოვის საპარლამენტო არჩევნებში მოსკოვის ჩარევის მცდელობის შესახებ.

მოლდოვის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველმა სტანისლავ სეკრიერუმ აგვისტოში Politico-სთან განაცხადა, რომ რუსეთი ყალბი მედიასაშუალებებით ცრუ ინფორმაციის გავრცელებას ცდილობდა საზღვარგარეთ მცხოვრებ მოლდოველებზე მანიპულირების მიზნით.

მედიის ინფორმაციით, ორშაბათს ჩატარებულ ბრიფინგზე სეკრიერუმ განაცხადა – “რუსეთის არჩევნებში ჩარევა მოლდოვაში არ არის მხოლოდ დეზინფორმაცია, კიბერშეტევები ან ამომრჩევლის მოსყიდვა. მოსკოვი ასევე ამზადებს და ხელმძღვანელობს ძალადობას“.

ამავე ინფორმაციის თანახმად, ორშაბათს მოლდოვის პოლიციამ მასობრივი რეიდები ჩაატარა და დააკავა 100-მდე ადამიანი, რომლებსაც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი არეულობის მოწყობის მომზადებაში ადანაშაულებენ.

კვირას მოლდოვაში მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნები იმართება, რომელშიც პროდასავლელი მაია სანდუს პოლიტიკური ძალა პრორუსულ ოპოზიციას უპირისპირდება.

ავტორი: ნინა სიგუა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მივიღეთ სპეციალური წერილი ანტიკორუფციული ბიუროდან – „კავკასიური სახლი“

„ლელოს“ ბოლნისის მერობის კანდიდატმა „ოცნების“ სასარგებლოდ კანდიდატურა მოხსნა

50 ქვეყანა ესტონეთის საჰაერო სივრცეში რუსული გამანდგურებლის შეჭრაზე განცხადებას ავრცელებს

„ოცნებაში“ გახარიას წინააღმდეგ ახალ გამოძიებას არ გამორიცხავენ

