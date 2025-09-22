“სომხეთთან ურთიერთობებში ახალი თავი იხსნება” – თურქეთის პარლამენტის დეპუტატი

ერევანში გამართულ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის 108-ე როუზ-როთის სემინარის ფარგლებში გამართულ ბრიფინგზე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარემ, თურქეთის პარლამენტის დეპუტატმა ფათმა აქსალმა ისაუბრა სომხეთისა დანთურქეთის ურთიერთობებზე და სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო პროცესზე. ინფორმაციას “არმენპრესი” ავრცელებს.
„როგორც იცით, სომხეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობებში ახალი თავი იხსნება და ჩვენ მოხარული ვართ, ვხედავდეთ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებს. არავინ იგებს დაპირისპირებით։ მშვიდობა ყველასთვის მომგებიანია“, – განაცხადა აქსალმა პასუხად ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ რატომ არ იხსნება სომხეთ-თურქეთის საზღვარი და როგორ ხედავს თურქეთი სამმშვიდობო პროცესის საბოლოო გადაწყვეტას.
მან გაიხსენა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის ვიზიტი თურქეთში და აღნიშნა, რომ მომდევნო თვეებში შესაძლოა შეიქმნას საზღვრის გახსნის რეალური შესაძლებლობა:
„არსებობს რეისები, მაგრამ Turkish Airlines ჯერ არ დაფრინავს. იმედი გვაქვს, რომ მალე კომუნიკაციები გაიხსნება, გვექნება სავაჭრო და კულტურული კავშირები. ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სომხეთისა და თურქეთის, არამედ მთელი რეგიონისთვის“.
დეპუტატის განცხადებითვე, სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის დამყარება შეიძლება მსოფლიოთვის მაგალითი გახდეს.
„ხედავთ, ომები გრძელდება უკრაინასა და ღაზაში. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია აქ მართლაც კარგი მაგალითი ვიყოთ – დავამყაროთ მშვიდობა ჩვენს რეგიონში და განვავითაროთ ეკონომიკური კავშირები. ორივე მხარე მხოლოდ სარგებელს მიიღებს“.