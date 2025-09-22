ახალი ამბები

ირაკლი კობახიძის განკარგულებით, ანრი ოხანაშვილს სახელმწიფო დაცვა დაენიშნა

22 სექტემბერი, 2025 •
ირაკლი კობახიძის განკარგულებით, ანრი ოხანაშვილს სახელმწიფო დაცვა დაენიშნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების ყოფილ უფროსსა და იუსტიციის ყოფილ მინისტრს, ანრი ოხანაშვილს სახელმწიფო დაცვა დაენიშნა. შესაბამისი განკარგულება “ქართული ოცნების” პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძე 4 სექტემბერს გამოსცა.

განკარგულებაში წერია, რომ ოხანაშვილს სახელმწიფო დაცვა “შესაბამისი წინაპირობიდან გამომდინარე, საჭიროების გასვლამდე” დაენიშნა, საჭირო ვადად კი განსაზღვრულია 2026 წლის 10 სექტემბრამდე პერიოდი. თუმცა განკარგულებაში არ არის დაკონკრეტებული ამ გადაწყვეტილების მიღების “შესაბამისი წინაპირობა”.

ამავე თემაზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მარნეულში არასრულწლოვანზე ძალადობის ბრალდებით 1 პირი დააკავეს

ტერმინები „ოკუპაცია“ და „სეპარატისტული“ მიუღებელია – სოხუმი თბილისს პასუხობს

ფაშინიანის თქმით, 2019 წლისგან განსხვავებით, პატრიოტიზმი სხვანაირად ესმის

ძლიერმა ქარმა თბილისში პრობლემები შექმნა

ვისაც რუსეთში ცხოვრება გსურთ, ჩასხედით თვითმფრინავში და გაჰყევით „ოცნებას“ — ვაკო თეთრაშვილის წერილი ციხიდან 22.09.2025
ვისაც რუსეთში ცხოვრება გსურთ, ჩასხედით თვითმფრინავში და გაჰყევით „ოცნებას“ — ვაკო თეთრაშვილის წერილი ციხიდან
„ოცნებაში“ გახარიას წინააღმდეგ ახალ გამოძიებას არ გამორიცხავენ 22.09.2025
„ოცნებაში“ გახარიას წინააღმდეგ ახალ გამოძიებას არ გამორიცხავენ
“სომხეთთან ურთიერთობებში ახალი თავი იხსნება” – თურქეთის პარლამენტის დეპუტატი 22.09.2025
“სომხეთთან ურთიერთობებში ახალი თავი იხსნება” – თურქეთის პარლამენტის დეპუტატი
აშშ საქართველოს 20 ავტომანქანას გადმოსცემს 22.09.2025
აშშ საქართველოს 20 ავტომანქანას გადმოსცემს
ირაკლი კობახიძის განკარგულებით, ანრი ოხანაშვილს სახელმწიფო დაცვა დაენიშნა 22.09.2025
ირაკლი კობახიძის განკარგულებით, ანრი ოხანაშვილს სახელმწიფო დაცვა დაენიშნა
ირაკლი კუპრაძე – ვიძლევი პირობას, რომ ყველა პენსიონერს დედაქალაქში უფასო წამლები ექნება 22.09.2025
ირაკლი კუპრაძე – ვიძლევი პირობას, რომ ყველა პენსიონერს დედაქალაქში უფასო წამლები ექნება
“აუკრძალეს პირისპირ შეხვედრა მშობლებთან” – გიორგი ჩიკვაიძის დედა 22.09.2025
“აუკრძალეს პირისპირ შეხვედრა მშობლებთან” – გიორგი ჩიკვაიძის დედა
სომხეთში განაცხადეს, რა სახის დახმარებას იღებს ქვეყანა NATO-სგან 22.09.2025
სომხეთში განაცხადეს, რა სახის დახმარებას იღებს ქვეყანა NATO-სგან