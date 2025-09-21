ყაველაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოვა

მიხეილ ყაველაშვილი აშშ-ში გაემგზავრა. ის ნიუ იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის მე-80 სესიაზე, სიტყვით გამოვა.
ინფორმაციას ამის შესახებ ადმინისტრაცია ავრცელებს. ამ წყაროს ცნობით, დაგეგმილია “ოცნების” პრეზიდენტის მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები. კერძოდ, ის შეხვედრას გამართავს გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან და ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელიც აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა და მისი მეუღლის, მელანია ტრამპის სახელით გენერალური ასამბლეის მე-80 სესიის მონაწილეების პატივსაცემად გაიმართება.
მიხეილ ყაველაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებს 21-26 სექტემბერს ეწვევა.