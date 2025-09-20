ნიკა ნარსია, რომელსაც 15-დღიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, აეროპორტში დააკავეს

ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აქტივისტი ნიკა ნარსია, რომელსაც 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, საქართველოში დაბრუნებისას აეროპორტში დააკავეს.

ნიკა ნარსიას 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მოსამართლე ლელა ცაგარეიშვილმა 18 სექტემბერს შეუფარდა. პროცესს თავად ნიკა ნარსია არ დასწრებია, რადგან ის საქართველოში არ იმყოფებოდა. თუმცა პატიმრობის შეფარდების შემდეგ, ნარსიამ გადაწყვიტა, რომ საქართველოში დაბრუნებულიყო, რათა 15-დღიანი პატიმრობის მოხდა 4 ოქტომბრამდე მოესწრო იმისთვის, რომ ამ დღეს დაგეგმილ აქციაში მონაწილეობა შეძლებოდა.

ნარსიას ადმინისტრაციული პატიმრობა გზის უკანონო გადაკეტვის გამო მიუსაჯეს. ჯამში მოსამართლემ ნარსიას 19 სამართალდარღვევის საქმე განიხილა – 19-ვე გზის უკანონო გადაკეტვას შეეხებოდა.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 174 პრიმა მუხლის მე-6 ნაწილის მიხედვით, შეკრებისა და მანიფესტაციის ორგანიზებისა და ჩატარების წესის დარღვევა განმეორებით იწვევს სამართალდამრღვევის 5000-დან 10 000 ლარამდე ოდენობით, ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 25 დღემდე ვადით. ნარსიას შემთხვევაში, მოსამართლემ 19 საქმის 15-დღიანი პატიმრობა განსაზღვრა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

