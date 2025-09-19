ესტონეთის განცხადებით, რუსულმა თვითმფრინავებმა მისი საჰაერო სივრცე დაარღვიეს.

ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მარგუს ცაჰკნას ცნობით, სამი რუსული MiG-31 ტიპის გამანადგურებელი ნებართვის გარეშე შევიდა ესტონეთის საჰაერო სივრცეში, ფინეთის ყურის თავზე და იქ 12 წუთი დაჰყო.

ესტონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტზე რუსეთის საქმეთა დროებითი რწმუნებული ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარა.

„ეს არის უპრეცედენტო და თავხედური შემოჭრა — რუსეთის მზარდი აგრესიის ნათელი დასტური. ასეთი ქმედებები არ შეიძლება იყოს მიუღებელია და პასუხად სწრაფი პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა უნდა მოჰყვეს“, — განაცხადა ცაჰკნამ.

მისი ინფორმაციით, რუსეთმა წელს უკვე ოთხჯერ დაარღვია ესტონეთის საჰაერო სივრცე, თუმცა დღევანდელი შეჭრა, „უპრეცედენტოდ თავხედურია“.

ესტონეთამდე რუსულმა დრონებმა პოლონეთისა და რუმინეთის საჰაერო სივრცე დაარღვიეს.

