ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ფაშინიანმა კომენტარი გააკეთა შტამპიდან არარატის მთის გამოსახულების ამოღებაზე

18 სექტემბერი, 2025 •
ფაშინიანმა კომენტარი გააკეთა შტამპიდან არარატის მთის გამოსახულების ამოღებაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა კომენტარი გააკეთა შტამპზე არარატის მთის გამოსახულების ამოღების გადაწყვეტილებაზე.

ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ეს საკითხი სომხეთსა და თურქეთს შორის მოლაპარაკებათა არცერთ ფორმატში განხილული არ ყოფილა.

„შტაპმის საკითხი რამდენიმე თვის წინ წამოჭრეს სიტუაციაში, როცა არ არსებობდა არც თეორიული შესაძლებლობა და არც შეთანხმება თურქეთის სპეციალური წარმომადგენლის ვიზიტთან დაკავშირებით. საერთო ჯამში, ასეთი საკითხი განხილული არ ყოფილა და სომხეთსა და თურქეთს შორის არც განხილვადია“, – თქვა ფაშინიანმა.

მისივე თქმით, შტამპზე არარატის მთის გამოსახულება არც 2004 წლამდე არსებობდა, რაც იმას ადასტურებს, რომ პოლიტიკური კონტექსტი ამ საკითხში არ არსებობს.

სომხეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით, 2025 წლის პირველი ნოემბრიდან არარატის მთის გამოსახულება ამოღებული იქნება სასაზღვრო ნიშნიდან (შტამპი) სომხეთის რესპუბლიკაში შესვლისა და გასვლისას. გადაწყვეტილებას უკვე მოჰყვა ოპოზიციის კრიტიკა სომხეთის ხელისუფლებისადმი, რომელიც უკანასკნელ დროს თურქეთთან ურთიერთობების დალაგებას ცდილობს. არარატის მთა, რომელსაც სომხეთისთვის სიმბოლური დატვირთვა აქვს, თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს.

სომხეთის შრომისა და სოციალურ საკითხთა მინისტრი არსენ ტოროსიანი გამოეხმაურა მღელვარებას ოპოზიციის წრეებში და განაცხადა, რომ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, საერთოდ არანაირი სიმბოლო არ იქნება დატანილი ახალ შტამპზე.“ახალ შტამპებზე, საზღვრის გადაკვეთის შესახებ ინფორმაციის გარდა, არანაირი სხვა მონაცემი ან გამოსახულება არ იქნება, მათ შორის არარატის მთაც –  ისე, როგორც მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნების შტამპებზე. გარდა ამისა, შემცირდა შტამპის ზომა, რათა პასპორტებმა უფრო დიდხანს გაძლოს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ხშირად მოგზაურობს. გადაწყვეტილების საფუძვლები ძალიან მარტივია – შტამპები შესაბამისობაში მოყვანილია საზღვრის გადაკვეთის თანამედროვე მოთხოვნებთან, ასევე „რეალური სომხეთის“ იდეოლოგიასთან”,- წერს ტორისიანი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ამბასადორი აილენდის“ პროექტის 26 ჰა მიწის ფართობი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული

აშშ-მა ახალი მექანიზმით უკრაინის შეიარაღების პირველი პაკეტი დაამტკიცა

ჯანგველაძის მკვლელობის საქმე: დავით მიქაძეს ბრალი დაუმატეს და კიდევ ერთი პირი დააკავეს

„შექმნილია შენთვის – ოძეკის სტანდარტებით“ – „მაზდა ცენტრი თეგეტას“ ახალი მასშტაბური კამპანია

სალომბარდე სესხის მიღების პროცესი: ექსპრეს ლომბარდის მოდელი 18.09.2025
სალომბარდე სესხის მიღების პროცესი: ექსპრეს ლომბარდის მოდელი
ზურაბ ზვიადაურს ბრალი წარუდგინეს, პროკურატურა მის პატიმრობას მოითხოვს 18.09.2025
ზურაბ ზვიადაურს ბრალი წარუდგინეს, პროკურატურა მის პატიმრობას მოითხოვს
ბიზნესმენ გიორგი კანდელაკს და მასთან ერთად დაკავებულ 6 პირს ბრალი უკვე წარუდგინეს – პროკურატურა 18.09.2025
ბიზნესმენ გიორგი კანდელაკს და მასთან ერთად დაკავებულ 6 პირს ბრალი უკვე წარუდგინეს – პროკურატურა
Amnesty International ორი აზერბაიჯანელი მეცნიერის გათავისუფლებას მოითხოვს 18.09.2025
Amnesty International ორი აზერბაიჯანელი მეცნიერის გათავისუფლებას მოითხოვს
ფაშინიანმა კომენტარი გააკეთა შტამპიდან არარატის მთის გამოსახულების ამოღებაზე 18.09.2025
ფაშინიანმა კომენტარი გააკეთა შტამპიდან არარატის მთის გამოსახულების ამოღებაზე
ფაშინიანმა ტრამპს სამშვიდობო შეთანხმების შუამავლობისთვის მადლობა გადაუხადა 18.09.2025
ფაშინიანმა ტრამპს სამშვიდობო შეთანხმების შუამავლობისთვის მადლობა გადაუხადა
სიღნაღში 1337 ძირი კანაფი დათესეს, დაკავებულია 5 პირი – პროკურატურა 18.09.2025
სიღნაღში 1337 ძირი კანაფი დათესეს, დაკავებულია 5 პირი – პროკურატურა
სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობა: შეთავაზება სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის 18.09.2025
სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობა: შეთავაზება სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის