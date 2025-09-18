ახალი ამბები

ლაბორატორიულმა კვლევებმა ნავალნის ციხეში მოწამვლა დაადასტურა — იულია ნავალნაია

18 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარდაცვლილი რუსი ოპოზიციონერის, ალექსეი ნავალნის ქვრივი აცხადებს, რომ ქმარი ციხეში მოწამვლით მოკლეს.

იულია ნავალნაიას თქმით, მოწამვლა დაადასტურა ალექსეი ნავალნის ბიოლოგიური ნიმუშების ანალიზმა ორ უცხოურ ლაბორატორიაში.

„2024 წლის თებერვალში ჩვენ შევძელით ალექსეის ბიოლოგიური ნიმუშების უსაფრთხოდ მოპოვება და საზღვარგარეთ ტრანსპორტირება. სულ მცირე ორი ქვეყნის ლაბორატორიებმა დამოუკიდებლად გამოიკვლიეს ეს ნიმუშები. ორი სხვადასხვა ქვეყნის ლაბორატორიები იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ ალექსეი მოკლულია. კერძოდ, მოწამლული“, — განაცხადა ნავალნაიამ.

მას არ დაუსახელებია, რომელ ქვეყნებში ჩატარდა ლაბორატორიული გამოკვლევები.

იულია ნავალანაიამ არაერთხელ დაადანაშაულა რუსეთის ხელისუფლება მისი ქმრის მკვლელობაში.

The Insider-ის გამოძიება ასევე მიუთითებს, რომ ნავალნი ციხეში მოწამლეს.

აშშ-ის სადაზვერვო სააგენტოები მიიჩნევენ, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ნავალნის მკვლელობის ბრძანება სავარაუდოდ არ გაუცია.

პუტინის კრიტიკოსი ალექსეი ნავალნი ციხეში 2024 წლის 16 თებერვალს დაიღუპა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ „საქმეს კრიმინალური ხასიათი არ აქვს”.

მანამდე ნავალნი მოწამლეს 2020 წელს, რის შემდეგაც ის გერმანიაში მკურნალობდა. მასზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების მიუხედავად, ალექსეი ნავალნი რუსეთში დაბრუნდა, რის შემდეგაც ციხეში აღმოჩნდა. მალევე, ნავალნის „კორუფციასთან ბრძოლის ფონდი“ და მასთან დაკავშირებული სტრუქტურები ხელისუფლებამ კანონგარეშედ გამოაცხადა.

ციხეში ყოფნისას ნავალნი მუდმივად გადაჰყავდათ „შიზოში“ – საჯარიმო იზოლატორში. 2023 წლის ბოლოს კი რუსეთის უკიდურეს ჩრდილოეთში არსებულ კოლონიაში გადაიყვანეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სალომბარდე სესხის მიღების პროცესი: ექსპრეს ლომბარდის მოდელი 18.09.2025
ზურაბ ზვიადაურს ბრალი წარუდგინეს, პროკურატურა მის პატიმრობას მოითხოვს 18.09.2025
ბიზნესმენ გიორგი კანდელაკს და მასთან ერთად დაკავებულ 6 პირს ბრალი უკვე წარუდგინეს – პროკურატურა 18.09.2025
Amnesty International ორი აზერბაიჯანელი მეცნიერის გათავისუფლებას მოითხოვს 18.09.2025
ფაშინიანმა კომენტარი გააკეთა შტამპიდან არარატის მთის გამოსახულების ამოღებაზე 18.09.2025
ფაშინიანმა ტრამპს სამშვიდობო შეთანხმების შუამავლობისთვის მადლობა გადაუხადა 18.09.2025
სიღნაღში 1337 ძირი კანაფი დათესეს, დაკავებულია 5 პირი – პროკურატურა 18.09.2025
სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობა: შეთავაზება სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის 18.09.2025
