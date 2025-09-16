ახალი ამბები

საბა ბუაძემ პარტია “ლელო” დატოვა

16 სექტემბერი, 2025 •
საბა ბუაძემ პარტია “ლელო” დატოვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საბა ბუაძემ პარტია “ლელო” დატოვა. ბუაძის გადაწყვეტილება უკავშირდება პარტიის პოზიციას თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

ბუაძემ რამდენიმე კვირის წინ დატოვა პოლიტიკური საბჭო და პარტიის თბილისის ორგანიზაციის თავმჯდომარის პოსტი. როგორც წერს, პარტიის ლიდერების, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის ციხიდან გამოსვლამდე პარტიის რიგით წევრად მხოლოდ სიმბოლურად რჩებოდა.

“როგორც იცით, 5 ივლისს მივიღე გადაწყვეტილება ლელოში პარტიული თანამდებობების დატოვების შესახებ და რიგით წევრად დავრჩი იქამდე, სანამ მამუკა და ბადრი საპატიმროს არ დატოვებდნენ (ცხადია, რიგით წევრად დარჩენა სიმბოლური იყო). დღეს უკვე მამუკა და ბადრი თავისუფლები არიან, შესაბამისად, მინდა გითხრათ, რომ სრულად დავტოვე ლელო.

მინდა მადლობა გადავუხადო მამუკას, ბადრის და სხვა ჩემს მეგობრებს, რომლებთან ერთადაც 6 წლის წინ დავაფუძნეთ ლელო. ხედვებს შორის სხვაობის მიუხედავად, ლელოში ვტოვებ ბევრ მეგობარს, რომლებთან ერთადაც პოლიტიკური ბრძოლა ჩემთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო.

რა თქმა უნდა, ვრჩები პოლიტიკაში და ვაგრძელებ თანამოაზრეების ძებნას იმისთვის, რომ ერთად შევქმნათ ისეთი ალტერნატივა, რომელიც ქართულ პოლიტიკაში გაბატონებულ ისტერიას საღი აზრით ჩაანაცვლებს”, – წერს ბუაძე.

ამავე თემაზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კოალიციამ „ლელო-ძლიერი საქართველო“ საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა

პირი, რომელსაც საზმაუს მარშთან დაპირისპირებისას იარაღი ჰქონდა, დააკავეს

ქართველი და აზერბაიჯანელი პატიმარი ქალი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების პორტრეტები ბერლინში

საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს რამდენიმე პირი აედევნა

ჯანგველაძის საქმე: ადვოკატი ამბობს, რომ დავით მიქაძე დაემუქრა 16.09.2025
ჯანგველაძის საქმე: ადვოკატი ამბობს, რომ დავით მიქაძე დაემუქრა
ელენე ხოშტარია დაცვის უფლებაზე უარს ამბობს 16.09.2025
ელენე ხოშტარია დაცვის უფლებაზე უარს ამბობს
Bentley Exhibitions გრძელდება – ბრენდის შოურუმში ავთანდილ გახოკიძის ფერწერული ნამუშევრები გამოიფინება 16.09.2025
Bentley Exhibitions გრძელდება – ბრენდის შოურუმში ავთანდილ გახოკიძის ფერწერული ნამუშევრები გამოიფინება
კორუფციისთვის მსჯავრდადებული საჯარო მოხელეები 30 წლის განმავლობაში წარადგენენ ქონებრივ დეკლარაციებს – კანონპროექტი 16.09.2025
კორუფციისთვის მსჯავრდადებული საჯარო მოხელეები 30 წლის განმავლობაში წარადგენენ ქონებრივ დეკლარაციებს – კანონპროექტი
ევროკავშირი მხარს უჭერს ხოშტარიას და ყველა პოლიტპატიმარს – ანიტა ჰიპერი 16.09.2025
ევროკავშირი მხარს უჭერს ხოშტარიას და ყველა პოლიტპატიმარს – ანიტა ჰიპერი
შსს-ს ცნობით, 12 000-მდე აბი „ექსტაზი“ და 520 აბი „სუბოტექსი“ ამოიღეს 16.09.2025
შსს-ს ცნობით, 12 000-მდე აბი „ექსტაზი“ და 520 აბი „სუბოტექსი“ ამოიღეს
ხოშტარიამ კალაძის ბანერს 570 ლარის ზიანი მიაყენა – პროკურატურა 16.09.2025
ხოშტარიამ კალაძის ბანერს 570 ლარის ზიანი მიაყენა – პროკურატურა
საბა ბუაძემ პარტია “ლელო” დატოვა 16.09.2025
საბა ბუაძემ პარტია “ლელო” დატოვა