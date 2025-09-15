ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ქართველი და აზერბაიჯანელი პატიმარი ქალი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების პორტრეტები ბერლინში

15 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

Meydan. tv- ს ინფორმაციით, ბერლინში გაიმართა გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო აზერბაიჯანში და საქართველოში დაკავებული ქალი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების პორტრეტები. გამოფენა ორგანიზებული იყო „Free Voices Collective e.V.“-ის მიერ.

პორტრეტების ავტორი ბერლინში მცხოვრები აზერბაიჯანელი მხატვარი ფიდან ახუნდოვაა. პორტრეტებში ასახულია ორი ქალი აქტივისტი საქართველოდან და ცხრა – აზერბაიჯანიდან: ქართველი აქტივისტი ნინო დათაშვილი, „Netgazeti“-სა და „Batumelebi“-ს დამფუძნებელი მზია ამაღლობელი, „AbzasMedia“-ს სამი თანამშრომელი და „Meydan TV“-ს საქმეზე დაკავებული ექვსი ქალი ჟურნალისტი.

ამ პორტრეტების გამოსახულებით საგანგებოდ დაიბეჭდა საფოსტო ბარათებიც, რომლებიც ასევე გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი.

„ამ გამოფენის თითოეულ სტუმარს შეუძლია ქალებისთვის წერილი დაწეროს. ჩვენ ამ წერილებს მათ მივაწვდით. ამას იმიტომ ვაკეთებთ, რომ ქალებმა იცოდნენ – ისინი არავის დავიწყებია“, – აღნიშნეს ორგანიზატორებმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

