ახალი ამბები

ვინ არეკლამებს პოლიტიკაზე პოსტებს Meta-ს პლატფორმებზე — კვლევა

15 სექტემბერი, 2025 •
ვინ არეკლამებს პოლიტიკაზე პოსტებს Meta-ს პლატფორმებზე — კვლევა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2020-2025 წლებში Meta-ს პლატფორმებზე პოლიტიკური სარეკლამო სივრცე მკვეთრად დომინირებული იყო „ქართული ოცნების“ და მასთან დაკავშირებული მედიისა და ანონიმური გვერდების მიერ.

ამის შესახებ ნათქვამია „სამართლიანი არჩევნების“ კვლევაში „პოლიტიკური რეკლამირების 5 წელი საქართველოში“. საქართველოში Facebook-ის რეკლამების ბიბლიოთეკა, რომელიც პოლიტიკური, საარჩევნო და სოციალური რეკლამების შესახებ მონაცემებს ინახავს, 2020 წლის აგვისტოში ამოქმედდა. „სამართლიანმა არჩევნებმა“ შეისწავლა ამ პერიოდიდან მოყოლებული ბიბლიოთეკა და დაასკვნა, რომ რეკლამების ყველაზე აქტიურად განმთავსებლებს შორის არიან პოლიტიკური გაერთიანებები, მედიასაშუალებები და სამთავრობო უწყებები.

კვლევის თანახმად:

  • პოლიტიკურმა პარტიებმა Meta-ს პლატფორმებზე ბოლო 5 წლის განმავლობაში განთავსებულ 33 875 რეკლამაში არანაკლებ 2.8 მლნ აშშ დოლარი დახარჯეს, რომელთაგან „ქართული ოცნების“ დეკლარირებული პოლიტიკური რეკლამების რაოდენობა აღემატებოდა სხვა 32 პარტიის მიერ ჯამურად გამოქვეყნებული დეკლარირებული რეკლამების რიცხვს, ხოლო მათზე დახარჯული თანხის ოდენობა ყველა პოლიტიკური გაერთიანების დეკლარირებული სარეკლამო დანახარჯების თითქმის ნახევარს გაუტოლდა.
  • მედიასაშუალებებს შორის Meta-ს პლატფორმებზე სარეკლამო ხარჯები ძირითადად გასწიეს პროსახელისუფლებო მედიის გვერდებმა, რაც ჯამურად 660 ათას აშშ დოლარამდეა. მათ შორის განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ „პოს ტვ“ და „იმედი“, რომლებმაც ფეისბუქსა და ინსტაგრამზე 566 134 აშშ დოლარის ღირებულების 24 347 რეკლამა გამოაქვეყნეს.
  • ცენტრალური მთავრობის, საჯარო უწყებების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების გვერდებზე ბოლო 5 წლის განმავლობაში სულ მცირე 852 619 აშშ დოლარის 17 266 რეკლამა განთავსდა. მათ შორის ყველაზე აქტიურად პოლიტიკური რეკლამები მთავრობის ადმინისტრაციის გვერდებზე გამოქვეყნდა, რომელთა 3 710 რეკლამის ჯამურმა ღირებულებამ 292 ათასამდე აშშ დოლარი შეადგინა.

„სამართლიანი არჩევნების“ კვლევის მიხედვით, არჩევნებთან, პოლიტიკასთან და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული რეკლამების 35% [რაოდენობრივად] ქვემოთ მოცემულ 20 ფეისბუქგვერდზე განთავსდა.

ყველაზე მეტი პოლიტიკური რეკლამის განმთავსებელი გვერდები (2020-2025). წყარო: ISFED

Meta-ს რეკლამების ბიბლიოთეკის მიხედვით, ფეისბუქისა და ინსტაგრამის პლატფორმებზე 5 წლის განმავლობაში განთავსებული სოციალური და პოლიტიკური რეკლამებისთვის დახარჯული თანხის 54% ქვემოთ მოცემულ 20 გვერდზე მოდიოდა. მათ შორის ყველაზე მეტი თანხა „ქართული ოცნების“ ოფიციალური ფეისბუქგვერდის რეკლამებისთვის დაიხარჯა და ორჯერ გადააჭარბა რიგით მეორე ყველაზე დიდი სარეკლამო დანახარჯის მქონე გვერდის რეკლამების ღირებულებას. ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების ძირითად ოფიციალურ გვერდებს შორის, ბოლო 5 წლის განმავლობაში, სარეკლამო დანახარჯებით „ძლიერი საქართველოს“ („ლელო საქართველოსთვის“), „ევროპული საქართველოს“, „ახალის“ („კოალიცია ცვლილებისთვის“), „ნაციონალური მოძრაობისა“ და „გირჩის“ ფეისბუქგვერდები გამოირჩეოდა.

პოლიტიკოსებს შორის კი ფეისბუქისა და ინსტაგრამის რეკლამებზე ყველაზე მეტი თანხა ნიკა მელიას, ირაკლი კობახიძის, ირაკლი ღარიბაშვილის, მამუკა ხაზარაძის, გიორგი ვაშაძის, შალვა პაპუაშვილის, გიორგი გახარიასა და ბადრი ჯაფარიძის გვერდებზე დაიხარჯა.

ყველაზე მსხვილი სარეკლამო დანახარჯის მქონე გვერდები Meta-ს პლატფორმებზე (2020-2025). წყარო: ISFED

პოლიტიკური პარტიების ოფიციალურად დეკლარირებული სარეკლამო დანახარჯები Meta-ს პლატფორმებზე (2020-2025). წყარო: ISFED

Meta-ს პლატფორმებზე სარეკლამო ხარჯები მედიასაშუალებებს შორის ძირითადად გასწიეს პროსახელისუფლებო მედიის გვერდებმა, რაც ჯამურად 660 ათას აშშ დოლარამდეა.

მედიასაშუალებები ყველაზე მეტი სარეკლამო დანახარჯით Meta-ს პლატფორმებზე (2020-2025). წყარო: ISFED

ISFED ასევე აღნიშნავს, რომ მიუხედავად გამჭვირვალობის წესების ამოქმედებისა, ანონიმური გვერდების ქსელები კვლავ ფართოდ გამოიყენებოდა ოპოზიციის დისკრედიტაციისა და მმართველი პარტიის სასარგებლო კამპანიებისთვის, რასაც ხშირად ანტიდასავლური გზავნილების გავრცელება ახლდა თან.

სარეკლამო დანახარჯებით ლიდერი ანონიმური გვერდები. წყარო: ISFED

5 წლის განმავლობაში Meta-ს პლატფორმებზე საქართველოს აუდიტორიისთვის 6.8 მლნ აშშ დოლარამდე ღირებულების 172 577 რეკლამა გამოქვეყნდა. რეკლამების საშუალო წლიური რაოდენობით 204 ქვეყანასა და ტერიტორიას შორის საქართველომ მე-40 ადგილი დაიკავა და გაუსწრო ყველა ქვეყანას, რომლის მოსახლეობის რაოდენობაც საქართველოს მსგავსია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მურთაზ ზოდელავამ საპატიმრო 25 000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ დატოვა

“აფხაზეთიდან დევნილი დედა 28 წელი ელოდა ბინას, ახლა მე ვაგრძელებ მის გზას”

შსს-მ იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით 7 ადამიანი დააკავა

პოლონეთის შემდეგ, დრონმა რუმინეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია

საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს რამდენიმე პირი აედევნა 15.09.2025
საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს რამდენიმე პირი აედევნა
ხოშტარიას დაკავება სისხლის სამართლის პროცესის ბოროტად გამოყენების კიდევ ერთი აქტია – TI 15.09.2025
ხოშტარიას დაკავება სისხლის სამართლის პროცესის ბოროტად გამოყენების კიდევ ერთი აქტია – TI
FIREWORKS – ნახეთ AD BLACK SEA 2025-ის გამარჯვებულები 15.09.2025
FIREWORKS – ნახეთ AD BLACK SEA 2025-ის გამარჯვებულები
ფულადი გადმორიცხვების 63.3% ევროპასა და ამერიკაზე მოდის 15.09.2025
ფულადი გადმორიცხვების 63.3% ევროპასა და ამერიკაზე მოდის
“ქულები არ გვეყო” – დევნილი ოჯახი ძველი აბანოს შენობის სარდაფში ცხოვრობს 15.09.2025
“ქულები არ გვეყო” – დევნილი ოჯახი ძველი აბანოს შენობის სარდაფში ცხოვრობს
ვინ არეკლამებს პოლიტიკაზე პოსტებს Meta-ს პლატფორმებზე — კვლევა 15.09.2025
ვინ არეკლამებს პოლიტიკაზე პოსტებს Meta-ს პლატფორმებზე — კვლევა
თბილისის 157-ე საჯარო სკოლის ეზოში აქცია გაიმართა 15.09.2025
თბილისის 157-ე საჯარო სკოლის ეზოში აქცია გაიმართა
EU “ოცნებას”: შეწყვიტეთ ჩვენს ელჩზე თავდასხმა მისი სამუშაოს შესრულების გამო 15.09.2025
EU “ოცნებას”: შეწყვიტეთ ჩვენს ელჩზე თავდასხმა მისი სამუშაოს შესრულების გამო