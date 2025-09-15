სომხეთის შტამპზე არარატის მთა აღარ იქნება გამოსახული

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

15 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით, 2025 წლის 1 ნოემბრიდან, არარატის მთის გამოსახულება ამოღებული იქნება სასაზღვრო ნიშნიდან (შტამპი) სომხეთის რესპუბლიკაში შესვლისა და გასვლისას.

გადაწყვეტილებას უკვე მოჰყვა ოპოზიციის კრიტიკა სომხეთის ხელისუფლებისადმი, რომელიც უკანასკნელ დროს თურქეთთან ურთიერთობების დალაგებას ცდილობს. არარატის მთა, რომელსაც სომხეთისთვის სიმბოლური დატვირთვა აქვს, თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს.

სომხეთის შრომისა და სოციალურ საკითხთა მინისტრი არსენ ტოროსიანი გამოეხმაურა მღელვარებას ოპოზიციის წრეებში და განაცხადა, რომ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, საერთოდ არანაირი სიმბოლო არ იქნება დატანილი ახალ შტამპზე.

“ახალ შტამპებზე, საზღვრის გადაკვეთის შესახებ ინფორმაციის გარდა, არანაირი სხვა მონაცემი ან გამოსახულება არ იქნება, მათ შორის არარატის მთაც –  ისე, როგორც მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნების შტამპებზე. გარდა ამისა, შემცირდა შტამპის ზომა, რათა პასპორტებმა უფრო დიდხანს გაძლოს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ხშირად მოგზაურობს. გადაწყვეტილების საფუძვლები ძალიან მარტივია – შტამპები შესაბამისობაში მოყვანილია საზღვრის გადაკვეთის თანამედროვე მოთხოვნებთან, ასევე „რეალური სომხეთის“ იდეოლოგიასთან.”- წერს ტორისიანი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ვოლვო, ჯილი, ზიკერი – ახალი ენერგია რეგიონში – რა გეგმები აქვს მანანა ხინაშვილს გენერალური დირექტორის პოსტზე

მეგი დიასამიძე 2 000-ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლეს

ელენე ხოშტარია დააკავეს 15.09.2025
თბილისში გამოვყოფთ 100 მლნ-ს სკოლებში უფასო კვებისთვის – კუპრაძე 15.09.2025
ტრამპი: ევროპამ არაფერი უნდა იყიდოს რუსეთისგან, არც ბუნებრივი აირი და არც სიგარეტი 15.09.2025
სომხეთის შტამპზე არარატის მთა აღარ იქნება გამოსახული 15.09.2025
„ოცნების“ მიმართვის საფუძველზე, ელენე ხოშტარიას წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო 14.09.2025
არასრულწლოვანის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო 14.09.2025
მურთაზ ზოდელავამ საპატიმრო 25 000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ დატოვა 14.09.2025
“აფხაზეთიდან დევნილი დედა 28 წელი ელოდა ბინას, ახლა მე ვაგრძელებ მის გზას” 14.09.2025
