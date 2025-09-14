ახალი ამბები

არასრულწლოვანის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო

14 სექტემბერი, 2025 •
არასრულწლოვანის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ ქალი სავარაუდოდ არასრულწლოვანს სცემს.

კადრების მიხედვით, ინციდენტის შემსწრე არიან მცირეწლოვანი ბავშვი და კაცი.

„ნეტგაზეთი“ ცდილობს, გადაამოწმოს ინფორმაცია მოძალადის ვინაობის შესახებ.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში მხოლოდ ფაქტს ადასტურებენ და ამბობენ, რომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე (ძალადობა) მუხლის პირველი ნაწილის პრიმა პუნქტით მიმდინარეობს. ეს გულისხმობს ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. დანაშაული ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით 180-იდან 240 საათამდე, ანდა ორ წლამდე პატიმრობით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ვაშინგტონის დეკლარაციის შემდეგ ფაშინიანის პოლიტიკის რეიტინგი გაიზარდა – მიკაელიანი

ირაკლი კუპრაძემ და თაზო დათუნაშვილმა მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ბრიფინგი გამართეს

სოლიდარობა მეგი დიასამიძეს, ის დაიჭირეს სიმართლის დაწერისთვის – საბა სხვიტარიძე

“თავისუფლების გზაზე თარჯიმნის, შორენა ტაბატაძის ცრუ ჩვენებები გადამეღობა” – ანტონ ჩეჩინი

„ოცნების“ მიმართვის საფუძველზე, ელენე ხოშტარიას წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო 14.09.2025
„ოცნების“ მიმართვის საფუძველზე, ელენე ხოშტარიას წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო
არასრულწლოვანის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო 14.09.2025
არასრულწლოვანის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო
მურთაზ ზოდელავამ საპატიმრო 25 000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ დატოვა 14.09.2025
მურთაზ ზოდელავამ საპატიმრო 25 000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ დატოვა
“აფხაზეთიდან დევნილი დედა 28 წელი ელოდა ბინას, ახლა მე ვაგრძელებ მის გზას” 14.09.2025
“აფხაზეთიდან დევნილი დედა 28 წელი ელოდა ბინას, ახლა მე ვაგრძელებ მის გზას”
შსს-მ იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით 7 ადამიანი დააკავა 14.09.2025
შსს-მ იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით 7 ადამიანი დააკავა
პოლონეთის შემდეგ, დრონმა რუმინეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია 14.09.2025
პოლონეთის შემდეგ, დრონმა რუმინეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია
რას ედავებიან თავდაცვის ყოფილ მინისტრს 13.09.2025
რას ედავებიან თავდაცვის ყოფილ მინისტრს
პროკურატურამ გიორგი ბაჩიაშვილის მშობლების ანგარიშები და აქტივები დააყადაღა 13.09.2025
პროკურატურამ გიორგი ბაჩიაშვილის მშობლების ანგარიშები და აქტივები დააყადაღა