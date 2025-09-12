ახალი ამბები

ტრამპის თქმით, ჩარლი კირკის მკვლელი დაკავებულია

12 სექტემბერი, 2025 •
ტრამპის თქმით, ჩარლი კირკის მკვლელი დაკავებულია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის განცხადებით, კონსერვატორი კომენტატორის, ჩარლი კირკის მკვლელი დაკავებულია.

ამის შესახებ მან Fox News-ის ეთერში განაცხადა.

ტრამპის თქმით, ეჭვმიტანილთან დაახლოებულმა პირმა იგი პოლიციას გადასცა. ტრამპი იმედოვნებს, რომ ეჭვმიტანილი სიკვდილით დაისჯება.

10 სექტემბერს იუტას შტატში მოკლეს ახალგაზრდული ორგანიზაცია Turning Point USA-ის თანადამფუძნებელი, პოპულარული კონსერვატორი კომენტატორი და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გავლენიანი მოკავშირე ჩარლი კირკი. მკვლელის ძებნა გრძელდება.

თავდაპირველად დაკავებული ორი ადამიანი მას შემდეგ გაათავისუფლეს, რაც, ოფიციალური პირების თქმით, სროლასთან მათი კავშირი არ დადგინდა.

ჩარლი კირკი 31 წლის იყო. მან 18 წლის ასაკში დააარსა კონსერვატიული ჯგუფი Turning Point USA, რომლის მიზანიც ლიბერალური ორიენტაციის მქონე აშშ-ის კოლეჯებში კონსერვატიული იდეოლოგიის გავრცელება იყო. ის იყო აშშ-ში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კონსერვატორი აქტივისტი, მედიაპერსონა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოკავშირე.

ჩარლი კირკს 10 სექტემბერს ესროლეს, იუტას შტატის უნივერსიტეტის კამპუსში, კარავში, როდესაც Turning Point USA-ის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოდიოდა. მას ტყვია ყელში მოხვდა. კირკი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს.

„დიდი და ლეგენდარული ჩარლი კირკი გარდაიცვალა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალგაზრდების გული ჩარლიზე უკეთ არავის ესმოდა და არ ჰქონია“, — დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში.

