11 სექტემბერი, 2025 •
ჩარლი კირკის მკვლელის ძებნა გრძელდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

10 სექტემბერს იუტას შტატში მოკლეს ახალგაზრდული ორგანიზაცია Turning Point USA-ის თანადამფუძნებელი, პოპულარული კონსერვატორი კომენტატორი და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გავლენიანი მოკავშირე ჩარლი კირკი. მკვლელის ძებნა გრძელდება.

თავდაპირველად დაკავებული ორი ადამიანი მას შემდეგ გაათავისუფლეს, რაც, ოფიციალური პირების თქმით, სროლასთან მათი კავშირი არ დადგინდა.

ერთ-ერთი ვერსიით, კირკს სახურავიდან ესროლეს. ჯერჯერობით არ არსებობს ოფიციალური ვერსია ეჭვმიტანილის ვინაობის და მისი მოტივის შესახებ. გამოძიებას FBI იუტას საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტთან ერთად ხელმძღვანელობს.

ჩარლი კირკი 31 წლის იყო. მან 18 წლის ასაკში დააარსა კონსერვატიული ჯგუფი Turning Point USA, რომლის მიზანიც ლიბერალური ორიენტაციის მქონე აშშ-ის კოლეჯებში კონსერვატიული იდეოლოგიის გავრცელება იყო. ის იყო აშშ-ში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კონსერვატორი აქტივისტი, მედიაპერსონა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოკავშირე.

ჩარლი კირკს 10 სექტემბერს ესროლეს, იუტას შტატის უნივერსიტეტის კამპუსში, კარავში, როდესაც Turning Point USA-ის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოდიოდა. მას ტყვია ყელში მოხვდა. კირკი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს.

„დიდი და ლეგენდარული ჩარლი კირკი გარდაიცვალა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალგაზრდების გული ჩარლიზე უკეთ არავის ესმოდა და არ ჰქონია“, — დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

