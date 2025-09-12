ახალი ამბები

სუსი საქართველოში ასაფეთქებელი ნივთიერების შემოტანაში უკრაინას ადანაშაულებს

12 სექტემბერი, 2025 •
სუსი საქართველოში ასაფეთქებელი ნივთიერების შემოტანაში უკრაინას ადანაშაულებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, საქართველოში ასაფეთქებელი ნივთიერება უკრაინის სპეცსამსახურების დავალებით შემოიტანეს.

ამის შესახებ სუს-ის უფროსის მოადგილემ, ლაშა მაღრაძემ, დღეს, 12 სექტემბერს, გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.

გუშინ, 11 სექტემბერს, სუს-მა განაცხადა, რომ უკრაინის მოქალაქეს სატვირთო მანქანით საქართველოში 2.4 კგ ასაფეთქებელი ნივთიერება „ჰექსოგენი“ შემოჰქონდა, რის გამოც უკრაინის 2 მოქალაქე დააკავეს. გამოძიების თანახმად, ასაფეთქებელი ნივთიერება უკრაინის მოქალაქეს, ავტომანქანის მძღოლს ეკუთვნოდა.

სუს-ის ცნობით, ერთ-ერთი დაკავებულის ჩვენებითაც დასტურდება, რომ ასაფეთქებელი ნივთიერება სატვირთო მანქანის მძღოლს უკრაინაში გადასცეს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის (SBU) წარმომადგენლებმა.

ამასთან, სუსი იძიებს, არსებობს თუ არა კავშირი უკრაინის მოქალაქის მიერ საქართველოში ასაფეთქებელი ნივთიერების შემოტანასა და 4 ოქტომბერს დაგეგმილ აქციას შორის.

„როგორც მოგეხსენებათ, დაკავებულია უკრაინის ორი მოქალაქე, რომლებსაც აღმოაჩნდათ 2,4 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება „ჰექსოგენი“. აღნიშნული ნივთიერება საქართველოში რუმინეთის, ბულგარეთის და თურქეთის გავლით შემოვიდა.

ბრალდებულების დაკავებიდან დღე-ნახევრის განმავლობაში დამატებით ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო და ოპერატიული მოქმედება, საიდანაც დადგინდა, რომ „მერსედესის“ მარკის სატვირთო მანქანის მძღოლს უკრაინის ტერიტორიაზე ასაფეთქებელი ნივთიერება გადასცეს უკრაინის სპეცსამსახურის ე.წ. ეს ბე უს [SBU] თანამშრომლებმა, რაც ერთ-ერთი დაკავებულის ჩვენებითაც დასტურდება და უთხრეს, რომ ეს ნივთიერება საქართველოს ტერიტორიაზე უნდა ჩამოეტანა და მათ მიერ მითითებული კონკრეტული პირისთვის გადაეცა.

მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებული ჩვენებაში მიუთითებს ასაფეთქებელი ნივთიერების საბოლოო დანიშნულების შესახებ, რომ ის უნდა ჩასულიყო რუსეთის ფედერაციაში და უნდა მოწყობილიყო ე.წ. პაუტინა- 2. გამოძიების და სხვა ოპერატიულ მასალებში ამ ეტაპზე ჩანს ერთადერთი საბოლოო ლოკაცია თბილისი, ავლაბრის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლი.

სწორედ ამის გამო, გამოძიების სხვა ვერსიებთან ერთად მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, არსებობს თუ არა კავშირი აღნიშნულ ფაქტსა და 4 ოქტომბრის არჩევნებსა და მასთან რადიკალური ჯგუფების მიერ დაანონსებულ გეგმებს შორის“, – განაცხადა ლაშა მაღრაძემ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კოალიციის სახელით სოლიდარობას ვუცხადებთ ლევან ხაბეიშვილს და მურთაზ ზოდელავას

ბურჭულაძე სახლში გადაადგილების დროს წაიქცა და მიიღო ტვინის შერყევა – ადვოკატი

დააკავეს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ჯუანშერ ბურჭულაძე

სუსი: 2.4 კგ ასაფეთქებელი ნივთიერების შემოტანაზე უკრაინის 2 მოქალაქე დავაკავეთ

ტრამპის თქმით, მისი მოთმინება პუტინის მიმართ სწრაფად იწურება 12.09.2025
ტრამპის თქმით, მისი მოთმინება პუტინის მიმართ სწრაფად იწურება
ვოლვო, ჯილი, ზიკერი – ახალი ენერგია რეგიონში – რა გეგმები აქვს მანანა ხინაშვილს გენერალური დირექტორის პოსტზე 12.09.2025
ვოლვო, ჯილი, ზიკერი – ახალი ენერგია რეგიონში – რა გეგმები აქვს მანანა ხინაშვილს გენერალური დირექტორის პოსტზე
ტრამპის თქმით, ჩარლი კირკის მკვლელი დაკავებულია 12.09.2025
ტრამპის თქმით, ჩარლი კირკის მკვლელი დაკავებულია
მეგი დიასამიძე 2 000-ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლეს 12.09.2025
მეგი დიასამიძე 2 000-ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლეს
სუსი საქართველოში ასაფეთქებელი ნივთიერების შემოტანაში უკრაინას ადანაშაულებს 12.09.2025
სუსი საქართველოში ასაფეთქებელი ნივთიერების შემოტანაში უკრაინას ადანაშაულებს
ვაშინგტონის დეკლარაციის შემდეგ ფაშინიანის პოლიტიკის რეიტინგი გაიზარდა – მიკაელიანი 12.09.2025
ვაშინგტონის დეკლარაციის შემდეგ ფაშინიანის პოლიტიკის რეიტინგი გაიზარდა – მიკაელიანი
ეუთოს 37 ქვეყანა თბილისს უსამართლოდ დაკავებულთა გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს 12.09.2025
ეუთოს 37 ქვეყანა თბილისს უსამართლოდ დაკავებულთა გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს
ირაკლი კუპრაძემ და თაზო დათუნაშვილმა მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ბრიფინგი გამართეს 12.09.2025
ირაკლი კუპრაძემ და თაზო დათუნაშვილმა მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ბრიფინგი გამართეს