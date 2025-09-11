კიდევ ერთი პოლიტიკური ლიდერი უკანონოდ დააკავეთ, გგონიათ ამით ხალხს დააშინებთ? – ზურაბიშვილი ხაბეიშვილზე

სალომე ზურაბიშვილი ეხმაურება სახემწიფო უსაფრთხოების სამახურის “დაჭერების სერიალს”. ასე უწოდა მან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების, ლევან ხაბეიშვილისა და მურთაზ ზოდელავას, ასევე თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, ჯუანშერ ბურჭულაძის დაკავებას.
“მინდა გამოვეხმაურო დღევანდელ სრულიად სამარცხვინო დაჭერების სერიალს. კიდევ ერთი პოლიტიკური ლიდერი უმიზეზოდ და უკანონოდ დააკავეთ. გგონიათ, რომ ამით ხალხს დააშინებთ და გააჩუმებთ?! თქვენივე “გუნდის” ერთ ერთ მაღალჩინოსანს, სავარაუდოდ, ჯერ შიდა ანგარიშსწორება გაუმართეთ და შემდეგ კორუფციის ბრალდებით დააკავეთ, რადგან გგონიათ, რომ ამით საკუთარ კოლექტიურ კორუფციას გადაფარავთ! და ვის აბრალებთ ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ კონგრესში გამოსვლას?!
იმ დროს, როცა თქვენი ყოველი ნაბიჯი საქართველოს ახალ სირცხვილად იქცევა, ქვეყნის რეპუტაციას ლახავს და ნდობას უკარგავს.
- ადამიანების დაპატიმრება მოგონილი მიზეზებით;
- აქტივისტებზე ძალადობა და მათი დაკავება აზრის გამოხატვის გამო;
- პოლიტიკური ლიდერების უსაფუძვლო, ერთიმეორის მიყოლებით დაპატიმრება;
- თქვენი გუნდის უკიდეგანო კორუფციის გამოაშკარავება;
- ბინძური შიდა ანგარიშსწორებები კრიმინალური სამყაროს მეთოდებით;
- ყველა ჩვენი პარტნიორის ლანძღვა და დადანაშაულება (პრეზიდენტი ტრამპის ჩათვლით).
ეს ყველაფერი ხომ საქართველოს საწინააღმდეგო პოლიტიკაა! მსოფლიოს წინაშე ჩვენს ქვეყანას ისე აცნობთ, თითქოს ის მხოლოდ დაჭერების, კორუფციის, ძალადობის, მეგობარი პარტნიორების მოტყუებისა და უპრინციპულობის სიმბოლო იყოს. ამით ცდილობთ, საქართველოს ნამდვილი სახე და ღირებულებები დაივიწყოს მსოფლიოს თვალში. საქართველოს ინტერესების ასე შელახვის პასუხისმგებლობა მთლიანად თქვენზეა და მხოლოდ თქვენზე!”, – წერს სალომე ზურაბიშვილი.
ლევან ხაბეიშვილი დღეს, 10 ოქტომბერს დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მას ედავება საჯარო გამოსვლების დროს შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების [გდდ] მიმართ ქრთამის მიცემის დაპირებას. საუბარია რამდენიმე კვირის წინ გაკეთებულ განცხადებაზე, როცა ხაბეიშვილმა მიმართა გდდ-ის წევრებს და თქვა, რომ “200 ათასი დოლარი უნდა მიიღოს ყველამ ჯილდოს სახით, ვინც არ მიიღებს მონაწილეობას ხალხის დარბევაში”.
ხაბეიშვილთან ერთად, პოლიციისთვის ხელის შეშლის ბრალდებით დააკავეს მურთაზ ზოდელავა.
გარდა ამისა, სუს-მა დღეს დააკავა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ჯუანშერ ბურჭულაძე. ყოფილ მინისტრს თანამდებობით ბოროტად სარგებლობას და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის მითვისებას ედავებიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, მას 9-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.