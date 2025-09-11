ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ცხინვალი მოუწოდებს მოსახლეობას, რუსული მართვის მოწმობები დროულად აიღონ

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ცხინვალი ურჩევს ადგილობრივ მოქალაქეებს, დროულად გაიარონ “ეროვნული მართვის მოწმობების რუსეთის მართვის მოწმობებისთვის გაცვლის პროცედურა, რათა მომავალში ზღვარზე შესაძლო პრობლემები აიცილონ”.

სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო შსს-ს ინფორმაციით, უკვე სამ ათასზე მეტმა ადამიანმა ადგილობრივი მართვის მოწმობა რუსეთის მართვის მოწმობაზე გადაცვალა.

„მართვის მოწმობების გაცვლა ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე. პროცედურის გასავლელად ავტომობილის მფლობელებმა უნდა წარადგინონ განაცხადი, სამხრეთ ოსეთის პასპორტი, რუსეთის მოქალაქის პასპორტი ან რუსეთში საცხოვრებელი ბარათი და მოქმედი მართვის მოწმობა სამხრეთ ოსეთის შსს-ს საგზაო ინსპექციიდან. ყველა საჭირო დოკუმენტის მიღების შემდეგ მართვის მოწმობის გაცვლა ხდება ხუთ სამუშაო დღეში,“ – განაცხადეს დე ფაქტო უწყებსი პრესსამსახურში.

ამასთან, ოფიციალური ცნობითვე, პროცედურა ხელმისაწვდომია ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალების მფლობელისთვის, რომელსაც მართვის უფლება აქვს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სათითაოდ ირჩეოდა ჩემი ფეისბუქ პოსტები – პატარაია „პირბადეების საქმეზე“ გამოჰკითხეს

“ადრე გვეგონა, ქართული დემოკრატია ჩვენამდეც მოვიდოდა“ – აზერბაიჯანელი აქტივისტი

წვიმის გამო დაზიანდა გზა, რომელიც კალაძემ ორი დღის წინ გახსნა
მე გავიმეტე ციხისთვის თუ თვითონ გაიმეტა თავი? – კალაძე მეგი დიასამიძეზე
TI: თანამდებობის პირებმა 1 წელში 22 მლნ ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღეს
სომხეთი აზერბაიჯანთან ბლოკადის მოხსნაზე მუშაობს – მირზოიანი
რატომ არ არის მეგი დიასამიძის ქმედება “არც დანაშაული და არც სამართალდარღვევა” – ქურდოვანიძის განმარტება
ადვოკატის თანახმად, მეგი დიასამიძეს 9 საათის განმავლობაში ბორკილები ზურგს უკან ჰქონდა შეკრული
ცხინვალი მოუწოდებს მოსახლეობას, რუსული მართვის მოწმობები დროულად აიღონ
რა თქვეს ჰელსინკის კომისიაში საქართველოს შესახებ მოსმენაზე