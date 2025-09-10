ახალი ამბები

კალაძის ბანერის დაზიანების ბრალდებით, 23 წლის სტუდენტი სისხლის სამართლის წესით დააკავეს

10 სექტემბერი, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კახა კალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების ბრალდებით, სისხლის სამართლის წესით დააკავეს 23 წლის სტუდენტი, მეგი დიასამიძე.

დიასამიძეს შსს სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის საფუძველზე, ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას ედავება.

ამ მუხლის მიხედვით, სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ისჯება:

  • ჯარიმით
  • საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით 100-დან 180 საათამდე
  • გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე
  • შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე
  • ან ერთიდან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.

მეგი დიასამიძე დღეს, ბათუმში დააკავეს და ზაჰესის იზოლატორში გადმოიყვანეს. მის ინტერესებს ადვოკატი შოთა თუთბერიძე დაიცავს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

