ახალი ამბები

კობახიძის თქმით, „კადრების ოპტიმიზაციით“ მილიონობით ლარი დაიზოგა

8 სექტემბერი, 2025 •
კობახიძის თქმით, „კადრების ოპტიმიზაციით“ მილიონობით ლარი დაიზოგა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის თქმით, ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ მოქმედ სახელმწიფო საწარმოებში რეორგანიზაციისა და ოპტიმიზაციის შედეგად 700 მილიონ ლარზე მეტი დაიზოგა.

„იმისთვის, რომ ხელი შევუწყოთ ეკონომიკურ ზრდას, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო სახსრების მაქსიმალურად რაციონალური გამოყენება. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. განსაკუთრებით ეს შეეხო სახელმწიფო საწარმოებს, რომლებიც ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ მოქმედებს. მთლიანობაში, წლიურ ჭრილში, დანაზოგმა შეადგინა სახელმწიფო საწარმოებზე 700 მილიონ ლარზე მეტი“, — განაცხადა კობახიძემ მთავრობის სხდომაზე.

მისი თქმით, შეიცვალა თითქმის ყველა სახელმწიფო საწარმოს ხელმძღვანელი და კურატორები, მათ შორის ენერგეტიკის სფეროში მოქმედ საწარმოებში, რკინიგზაში და სხვაგან.

„ენერგეტიკის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საწარმოების კადრების ოპტიმიზაციის შედეგად ჩვენ მივიღეთ წლიურ ჭრილში 22,6 მილიონი ლარის დანაზოგი. რაც შეეხება სხვა კადრების ოპტიმიზაციას, — აქ საუბარია ტენდერებზე, მომსახურების ხარჯების შემცირებაზე და ა.შ., — ჯამურმა დანაზოგმა შეადგინა 348,6 მილიონი ლარი. აქედან ჩანს, რომ სწორი კადრებით და სწორი მიდგომით შესაძლებელია ხარჯეფექტიანობის თვისებრივად გაუმჯობესება“, — განაცხადა კობახიძემ.

გარდა ამისა, კობახიძის თანახმად, საგარეო საქმეთა სამინისტროში რეორგანიზაცია/ოპტიმიზაციის შედეგად ჯამურად 2 641 ათასი ლარი დაიზოგა, თავდაცვის სამინისტროში — 6 463 ათასი ლარი.

„ეს არათუ არ შეასუსტებს სამინისტროების საქმიანობას, არამედ ხელს შეუწყობს, გააუმჯობესონ ეფექტიანობის ხარისხი“, — განაცხადა კობახიძემ.

მისივე თქმით, 2 მილიონი ლარი დაიზოგა მთავრობის ადმინისტრაციაში.

„ყველა სახელმწიფო უწყებაში და საწარმოში გაუქმდა მრჩევლის ანაზღაურებადი თანამდებობა. ეს თანამდებობა გამოიყენებოდა იმისთვის, რომ კონკრეტულ ადამიანებს — და არცთუ ისე მცირე იყო მათი რაოდენობა, — მიეღოთ მაღალი ხელფასი მცირე დატვირთვის სანაცვლოდ, რაც არ არის მისაღები პრაქტიკა. მარტო ამ კანონის ამოქმედებამ მრავალი მილიონი ლარის დაზოგვის საშუალება მოგვცა“, — განაცხადა კობახიძემ.

მისივე თქმით, საჯარო სამსახურში ხელფასების მატება გაგრძელდება და 2026 წელსაც საჯარო მოხელეებს ხელფასი 10%-ით გაეზრდებათ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მოსკოვი ბაქოსგან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის რუსეთის 13 მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვს

მივიღე ხაზარაძისა და ჯაფარიძის შეწყალების გადაწყვეტილება – ყაველაშვილი

ვინ იყო ორგანიზატორი 2024 წლის პროტესტისო – მშვენიერაძე „პირბადეების საქმეზე“ გამოკითხეს

სასამართლოში 2 სექტემბერს დაკავებული აქტივისტების პროცესები მიმდინარეობს

კობახიძის თქმით, „კადრების ოპტიმიზაციით“ მილიონობით ლარი დაიზოგა 08.09.2025
კობახიძის თქმით, „კადრების ოპტიმიზაციით“ მილიონობით ლარი დაიზოგა
სოხუმში ომის დროს დაზიანებულ მინისტრთა საბჭოს შენობას ახლით ჩაანაცვლებენ 08.09.2025
სოხუმში ომის დროს დაზიანებულ მინისტრთა საბჭოს შენობას ახლით ჩაანაცვლებენ
საქართველოს ბანკის ორგანიზებით, ბათუმში მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამის 12 ნაკადი იწყება 08.09.2025
საქართველოს ბანკის ორგანიზებით, ბათუმში მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამის 12 ნაკადი იწყება
სომხეთის პრემიერის თვითმფრინავმა აზერბაიჯანის საჰაერო სივრცე გამოიყენა 08.09.2025
სომხეთის პრემიერის თვითმფრინავმა აზერბაიჯანის საჰაერო სივრცე გამოიყენა
“საქართველოში აღარ შემომიშვეს” – აზერბაიჯანელი სტუნდენტი, რომელიც თბილისში სწავლობს 08.09.2025
“საქართველოში აღარ შემომიშვეს” – აზერბაიჯანელი სტუნდენტი, რომელიც თბილისში სწავლობს
დაპირისპირება და სროლა რესტორან “ქვევრში” – ლაშა ბასლანძე გამოკითხვაზე იმყოფება 07.09.2025
დაპირისპირება და სროლა რესტორან “ქვევრში” – ლაშა ბასლანძე გამოკითხვაზე იმყოფება
ვადა, რომელიც „ოცნებას“ ეუთოს რეკომენდაციით უნდა დაეცვა დაკვირვებისთვის მოსაწვევად, უკვე გასულია 06.09.2025
ვადა, რომელიც „ოცნებას“ ეუთოს რეკომენდაციით უნდა დაეცვა დაკვირვებისთვის მოსაწვევად, უკვე გასულია
თორნიკე თოშხუამ შიმშილობა შეწყვიტა 06.09.2025
თორნიკე თოშხუამ შიმშილობა შეწყვიტა