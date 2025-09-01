სექტემბრის ხარჯებისთვის განიხილე ექსპრეს ლომბარდი

სასწავლო წლის დაწყება, სეზონის ცვლილება თუ სხვა დაგეგმილი და გაუთვალისწინებელი ხარჯები ხშირად მოითხოვს დამატებით ფინანსურ რესურსს. „ექსპრეს ლომბარდი“ გაძლევთ საშუალებას, მარტივად მიიღოთ საჭირო თანხა თქვენი ოქროს, ვერცხლისა თუ ბრილიანტის ნივთის სანაცვლოდ, რომელსაც ნებისმიერ დროს დაიბრუნებთ.
რატომ „ექსპრეს ლომბარდი“ სექტემბრის ხარჯებისთვის?
კომპანია გამოყოფს ხუთ მთავარ უპირატესობას, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა თანხა სწრაფად და საუკეთესო პირობებით გჭირდება:
- მაღალი შეფასება: როცა ფინანსური საჭიროება დგას, მიღებული თანხის მოცულობა გადამწყვეტია. „ექსპრეს ლომბარდი“ მომხმარებელს სთავაზობს ბაზარზე ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ და კონკურენტულ ტარიფს. სავარაუდო თანხის გამოთვლა შესაძლებელია კომპანიის ვებგვერდზე განთავსებული ონლაინ კალკულატორით .
- ნივთის უსაფრთხო შეფასება: ნაკეთობის შეფასება ხდება უახლესი ტექნოლოგიებით, სერტიფიცირებული ექსპერტ-შემფასებლების მიერ, მისი გაქლიბვისა და დაზიანების გარეშე. „ექსპრეს ლომბარდის“ სერტიფიცირებული ექსპერტები აფასებენ არა მხოლოდ ოქროს, არამედ ვერცხლისა და ბრილიანტის ნივთებსაც, რაც მომხმარებელს არჩევანის მეტ თავისუფლებას აძლევს.
- ხელმისაწვდომობა მთელი საქართველოს მასშტაბით: კომპანიის ფილიალები განთავსებულია მომხმარებლისთვის მოსახერხებელ ლოკაციებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ფილიალების უმეტესობა 24/7 რეჟიმში მუშაობს, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, სერვისი მისთვის სასურველ დროს, დაყოვნების გარეშე მიიღოს.
- გადახდის მოქნილი გრაფიკი: „ექსპრეს ლომბარდი“ ითვალისწინებს მომხმარებლის ინდივიდუალურ საჭიროებებს და სთავაზობს სარგებლის გადახდის მოქნილ გრაფიკს – ყოველთვიურად ან სამ თვეში ერთხელ.
- კომფორტი და სრული პრივატულობა: ჩვენთან ლომბარდთან დაკავშირებული სტერეოტიპები იმსხვრევა. „ექსპრეს ლომბარდის“ ყველა ფილიალში დაგხვდებათ თანამედროვე, დახვეწილი და რაც მთავარია, პრივატული გარემო, სადაც მომხმარებელი თავს მშვიდად და დაცულად გრძნობს.
„სექტემბერი ახალი წამოწყებების თვეა, თუმცა, ამავდროულად, გაზრდილ ფინანსურ პასუხისმგებლობებთანაც არის დაკავშირებული. ჩვენი მიზანია, მომხმარებელს შევთავაზოთ არა უბრალოდ სესხი, არამედ მოქნილი ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც დაეხმარება მათ, რომ დროებითმა ფინანსურმა საჭიროებამ ხელი არ შეუშალოს მნიშვნელოვანი გეგმების განხორციელებაში,“ – აცხადებს ექსპრეს ლომბარდი
დამატებითი ინფორმაციისთვის:
032 2 39 39 39 | *3939
https://expresslombard.ge/ka