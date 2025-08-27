ახალი ამბებირეკლამა

„ქართული ოცნება" საქართველოში რუსული სპეცსამსახურების ინტერესებს ატარებს – თაზო დათუნაშვილი

27 აგვისტო, 2025
„ქართული ოცნება“ საქართველოში რუსული სპეცსამსახურების ინტერესებს ატარებს – თაზო დათუნაშვილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 27 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშებს ყადაღა დაედო. საქმესთან დაკავშირებით ძლიერი საქართველო – ლელოს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა თაზო დათუნაშვილმა ბრიფინგი გამართა.

„ქართულმა ოცნებამ დღევანდელ საქართველოში სტალინური ეპოქის საბჭოთა დასმენის სისტემა მოქმედებაში მოიყვანა და მათივე მართული დაკონტრაქტებული დამსმენის ვატო შაქარიშვილის დასმენის საფუძველზე შვიდ არასამთავრობო ორგანიზაციას ყველა ფინანსური ანგარიში დაუყადაღა.

დასმენა „ქართული ოცნების“ ხელში ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი „მოდუს ოპერანდი“ გახდა.

ეს მოქმედება პირდაპირ შეგვიძლია განვიხილოთ ევროსაბჭოს ექსპერტთა დასკვნის პასუხად და მივიღოთ როგორც პოლიტიკური გზა, რომელსაც „ქართული ოცნება“ შეუდგა, რაც პირდაპირ დაპირისპირებაშია საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან, საქართველოს ევროპულ გზასთან. ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანას ვიზალიბერალიზაციის გაუქმების საფრთხე რეალურად უდგება, რადგან “ქართული ოცნება“ ჩვენი პარტნიორების რჩევების აბსოლუტურ საწინააღმდეგოს აკეთებს. ამ ნაბიჯითაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ის საქართველოში რუსული სპეცსამსახურების ინტერესებს ატარებს.

საქართველოს ყველა მოქალაქის ვალია გამოვფხიზლდეთ და იმ პროცესში ჩავერთოთ, რაც ნიშნავს „ქართული ოცნების“ მშვიდობიანი, დიდი სახალხო მოძრაობით დამთავრებას. ამ გზაზე საეტაპო მოვლენაა 4 ოქტომბრის არჩევნები. 4 ოქტომბრის არჩევნებზე საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა ვაჩვენოთ, რომ ვატო შაქარიშვილი დასმენის, ბერიასა და სტალინის გზა საქართველოს მომავალი არ არის!

საქართველო ამ საზიზღარი პრაქტიკების გარეშე გადარჩება“, – განაცხადა თაზო დათუნაშვილმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს ფაქტების გადამმოწმებლების შევიწროება – ფაქტების გადამოწმების საერთაშორისო ქსელი

მზია ამაღლობელი ჰაველის სახელობის ადამიანის უფლებათა პრემიის ფინალისტთა სიაშია

რუსეთის მთავრობამ წამების საწინააღმდეგო ევროპული კონვენციიდან გასვლა გადაწყვიტა

„რამდენი ლარიანი ხელფასის სანაცვლოდ დაახურდავე სამშობლო, ბექა?!“ — თორნიკე თოშხუა დაკავების დღიდან შიმშილობს
„სამართალი ნელა და ურმით მოდის, მაგრამ დიდი სიმართლე მოაქვს“ — ნიკოლოზ ჯავახიშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
“ყადაღებისა და რეპრესიების მიუხედავად ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები საქმიანობას გავაგრძელებთ”
რას ჰყვება ალექსი ახვლედიანი თორნიკე რიჟვაძის საქმეზე
„ქართული ოცნება“ საქართველოში რუსული სპეცსამსახურების ინტერესებს ატარებს – თაზო დათუნაშვილი
უვიზოს საკითხამდე ეს გადაწყვეტილება ბრიუსელთან ურთიერთობის ესკალაციაა – მიქელაძე ყადაღაზე
მოხალისეობრივად გავაგრძელებთ თქვენ დახმარებას მანამ, სანამ შევძლებთ – „საფარი“
„როგორც მე მსურს“ – საკუთარი გზის შექმნის ისტორია „ტოიოტა ცენტრი ბათუმის“ ახალ ვიდეორგოლში