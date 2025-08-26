ახალი ამბებირეკლამა

არდადეგებიდან სკოლამდე – მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის თიბისისთან ერთად

26 აგვისტო, 2025 •
არდადეგებიდან სკოლამდე – მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის თიბისისთან ერთად
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

არდადეგების შემდგომ სკოლისთვის მომზადება, თითქმის ყველასთვის, მოუსვენრობასთან, პოზიტიური სიახლეების მოლოდინთან და განსაკუთრებულ ემოციებთან არის დაკავშირებული. ასეა, 1 სექტემბრის თარიღიც – მრავალი წლის განმავლობაში, სწავლა ყველგან სწორედ ამ დღეს იწყებოდა. მაშინ იშვიათად თუ იტყოდნენ – „სკოლისთვის ვემზადები“, ძირითადად ყველა 1 სექტემბრისთვის ემზადებოდა.

სწავლა უმეტეს სკოლებში დიდი ხანია, 1 სექტემბერს აღარ იწყება, თუმცა ამ თარიღს წელსაც განსაკუთრებული მოლოდინებით უნდა დაელოდოთ, რადგან თიბისიმ ცხოვრების მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის, ტრადიციულად, განსაკუთრებული შეთავაზებები მოგიმზადათ.

1 სექტემბრიდან 5 სექტემბრის ჩათვლით, მოსწავლის ბარათით თიბისის პარტნიორ ობიექტებში გადახდისას, 40% ქეშბექი (მაქსიმუმ 150 ლარი) მომენტალურად დაგიბრუნდებათ.

თიბისიმ სტუდენტებზეც იზრუნა და უნივერსიტეტისთვის მომზადება მათაც გაუმარტივა. თუ ხარ 18-დან 23 წლამდე და გაქვს ახალი თიბისი ბარათი, ისარგებლე იდენტური შეთავაზებით და მოემზადე უნივერსიტეტისთვის თიბისისთან ერთად.

მოსწავლის ბარათის და ახალი თიბისი ბარათის მომხმარებლებს შეთავაზებები დაგხვდებათ იქ, სადაც ყველაზე მეტად ელოდით:

  • ბიბლუსი
  • სანტა ესპერანსა
  • შაქრო ბაბუა
  • Miniso
  • Reckless (დაიბრუნებთ გადახდილი თანხის 50%-ს, მაქსიმუმ 150 ლარს)
  • Antaris
  • Orgservice
  • IZIPIZI
  • Flormar

ბოლომდე ისიამოვნეთ არდადეგებიდან სკოლამდე პერიოდით და დაიწყეთ, ახალი სასწავლო წელი თქვენთვის სასურველი ნივთებით.

შეთავაზების დეტალებისთვის გადადით ბმულზე.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ზელენსკის თქვენი მითითებები არ სჭირდება” – დაპირისპირება უკრაინისა და უნგრეთის მინისტრებს შორის

რუსეთი სომხურ პროდუქციას ისევ არ ატარებს სანიტარული პრობლემების საბაბით

ზელენსკიმ მიანიშნა, რომ „დრუჟბის“ ბედი დამოკიდებულია უნგრეთის პოზიციაზე

უკრაინამ დონეცკის ოლქში 3 სოფლის დაბრუნების შესახებ განაცხადა

ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს ფაქტების გადამმოწმებლების შევიწროება – ფაქტების გადამოწმების საერთაშორისო ქსელი 26.08.2025
ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს ფაქტების გადამმოწმებლების შევიწროება – ფაქტების გადამოწმების საერთაშორისო ქსელი
მზია ამაღლობელი ჰაველის სახელობის ადამიანის უფლებათა პრემიის ფინალისტთა სიაშია 26.08.2025
მზია ამაღლობელი ჰაველის სახელობის ადამიანის უფლებათა პრემიის ფინალისტთა სიაშია
რუსეთის მთავრობამ წამების საწინააღმდეგო ევროპული კონვენციიდან გასვლა გადაწყვიტა 26.08.2025
რუსეთის მთავრობამ წამების საწინააღმდეგო ევროპული კონვენციიდან გასვლა გადაწყვიტა
არდადეგებიდან სკოლამდე – მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის თიბისისთან ერთად 26.08.2025
არდადეგებიდან სკოლამდე – მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის თიბისისთან ერთად
ეკა ბესელიას არგუმენტები, რატომ უნდა გათავისუფლდნენ ანდრო ჭიჭინაძე და სინდისის სხვა პატიმრები 26.08.2025
ეკა ბესელიას არგუმენტები, რატომ უნდა გათავისუფლდნენ ანდრო ჭიჭინაძე და სინდისის სხვა პატიმრები
“უვიზოზე ნებისმიერ ნეგატიურ გადაწყვეტილებაზე სრული პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება” – განცხადება 26.08.2025
“უვიზოზე ნებისმიერ ნეგატიურ გადაწყვეტილებაზე სრული პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება” – განცხადება
ერდოღანი: ზანგეზურის დერეფანი ერთგვარი შერიგების პროექტია 26.08.2025
ერდოღანი: ზანგეზურის დერეფანი ერთგვარი შერიგების პროექტია
სოხუმში და ცხინვალში რუსეთის მიერ დამოუკიდებლად აღიარების დღეს აღნიშნავენ 26.08.2025
სოხუმში და ცხინვალში რუსეთის მიერ დამოუკიდებლად აღიარების დღეს აღნიშნავენ