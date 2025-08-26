სოხუმში და ცხინვალში რუსეთის მიერ დამოუკიდებლად აღიარების დღეს აღნიშნავენ

დღეს, 26 აგვისტოს, აფხაზეთისა და ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკები აღნიშნავენ მოსკოვის მიერ მათი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების მე-17 წლისთავს.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, 26 აგვისტოს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის ბრძანებულებით, მოსკოვმა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა.
“დამოუკიდებლობის აღიარების” დღე სოხუმსა და ცხინვალში სახალხო დღესასწაულის სახით აღინიშნება.
რუსეთის შემდეგ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი აღიარეს ნიკარაგუამ, ვენესუელამ, ნაურუმ, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკამ, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკამ და სირიის არაბული რესპუბლიკამ.