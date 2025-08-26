ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სოხუმში და ცხინვალში რუსეთის მიერ დამოუკიდებლად აღიარების დღეს აღნიშნავენ

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 26 აგვისტოს, აფხაზეთისა და ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკები აღნიშნავენ მოსკოვის მიერ მათი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების მე-17 წლისთავს.

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, 26 აგვისტოს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის ბრძანებულებით, მოსკოვმა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა.

“დამოუკიდებლობის აღიარების” დღე სოხუმსა და ცხინვალში სახალხო დღესასწაულის სახით აღინიშნება.

რუსეთის შემდეგ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი აღიარეს ნიკარაგუამ, ვენესუელამ, ნაურუმ, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკამ, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკამ და სირიის არაბული რესპუბლიკამ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სუს-ის უფროსად დანიშვნიდან არასრული 5 თვის შემდეგ ოხანაშვილმა თანამდებობა დატოვა

პატივს ვცემთ ერთობას, რომელიც აჩვენეს ბალტიის ქვეყნებმა დამოუკიდებლბის დასაცავად – ზელენსკი “ბალტიის გზაზე”

“ე.წ. მთავრობის წევრებს რომ ვუყურებ, სხვისი ჭირი მათი ჰობი და ორგანიზმის მთავარი საზრდოა” – რეზო კიკნაძის წერილი ციხიდან

“ვთხოვთ მიხეილ სარჯველაძეს, მოვიდეს კლინიკაში”, – დედის ინფორმაციით, 18 წლის შშმ ბიჭის მდგომარეობა დამძიმდა

“უვიზოზე ნებისმიერ ნეგატიურ გადაწყვეტილებაზე სრული პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება” – განცხადება 26.08.2025
ერდოღანი: ზანგეზურის დერეფანი ერთგვარი შერიგების პროექტია 26.08.2025
სოხუმში და ცხინვალში რუსეთის მიერ დამოუკიდებლად აღიარების დღეს აღნიშნავენ 26.08.2025
ქარტია: რეპრესიული კანონების გამო არჩევნების გაშუქებას მონიტორინგს ვერ გავუწევთ 26.08.2025
„ლელომ“ და გახარიას პარტიამ თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინეს 25.08.2025
ბოლნისში პირი მეუღლის ინტიმური ფოტოების გავრცელების ბრალდებით დააკავეს 25.08.2025
საქართველომ რუსულ „ინტერ-რაოსთან“ საერთაშორისო არბიტრაჟში სააპელაციო დავაც წააგო 25.08.2025
8 ოპოზიციური პარტია 13 სექტემბერს საპროტესტო მსვლელობას გამართავს 25.08.2025
