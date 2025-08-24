ზელენსკიმ მიანიშნა, რომ „დრუჟბის“ ბედი დამოკიდებულია უნგრეთის პოზიციაზე

ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მიანიშნა, რომ ნავთობსადენ „დრუჟბის“ არსებობა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებში უნგრეთის ვეტოს მოხსნაზეა დამოკიდებული.

ჟურნალისტმა ზელენსკის ჰკითხა, მოიპოვა თუ არა უკრაინამ მეტი ბერკეტი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანზე „დრუჟბაზე“ თავდასხმებისა და აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისადმი ზელენსკის მიმართვის შემდეგ, დახმარებოდა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების პროცესზე ვეტოს მოხსნაში.

ზელენსკიმ კითხვას ირიბად, სიტყვათა თამაშით უპასუხა (ნავთობსადენის სახელი „Дружба“ მეგობრობას ნიშნავს):

„ჩვენ ყოველთვის ვუჭერდით მხარს უკრაინასა და უნგრეთს შორის მეგობრობას (дружбу). ახლა კი „დრუჟბას“ არსებობა უნგრეთის პოზიციაზეა დამოკიდებული“.

საპასუხოდ, უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ სიიარტომ განაცხადა, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღე გამოიყენა იმისთვის, რომ უნგრეთს უხეშად დაემუქროს.

„ბოლო დღეებში უკრაინამ სერიოზული შეტევები წამოიწყო ჩვენი ენერგომომარაგების უსაფრთხოების წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც ენერგოუსაფრთხოებაზე შეტევა სუვერენიტეტის წინააღმდეგ შეტევად უნდა შეფასდეს. ჩვენი სუვერენიტეტის დარღვევისთვის არალეგიტიმური ახსნაა ისეთი ომი, რომელსაც ჩვენთან არანაირი კავშირი არ აქვს. მოვუწოდებთ ზელენსკის, რომ შეწყვიტოს უნგრეთისადმი მუქარა და თავი დაანებოს ჩვენი ენერგოუსაფრთხოების საფრთხის ქვეშ დაყენებას“, — განაცხადა სიიარტომ.

ბუდაპეშტის თანახმად, უკრაინული დრონებით თავდასხმის გამო, აგვისტოში უკვე სამჯერ შეწყდა ნავთობის მიწოდება მილსადენ „დრუჟბის“ მეშვებით, საიდანაც უნგრეთი და სლოვაკეთი რუსულ ნავთობს იღებენ.

ევროკავშირმა 2023 წლის დეკემბერში დაუჭირა მხარი გაწევრიანების მოლაპარაკების გახსნას უკრაინასთან, უნგრეთის ვეტოს გამო, ამ დრომდე ვერ შეძლო პირველი კლასტერის გახსნა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

გერმანიამ სოლიდარობა გამოუცხადა ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს

„როცა მარტო გადარდებს ფულის მოპარვა, 8 წლის მერობის თავზე ასე გამოიყურება ისტორიული ქალაქი“ – ალეკო ელისაშვილი

ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს

რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს

