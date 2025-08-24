ახალი ამბები

თეთრიწყაროში კაცის დაჭრის ფაქტზე 2 ადამიანი დააკავეს

24 აგვისტო, 2025 •
თეთრიწყაროში კაცის დაჭრის ფაქტზე 2 ადამიანი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თეთრიწყაროს სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე კაცის დაჭრის ფაქტზე ორი ადამიანი დააკავეს.

შსს-ს ცნობით, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და მასში მონაწილეობის ბრალდებით 1988 წელს დაბადებული ა.ბ. და წარსულში ნასამართლევი, 1969 წელს დაბადებული პ.ე. დააკავეს. დანაშაული 6 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

გამოძიების თანახმად, ბრალდებულებმა წარსულში არსებული კონფლიქტის გამო თეთრიწყაროში, ერთ-ერთი სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ანგარიშსწორების მიზნით, 1982 წელს დაბადებულ ნ.ბ.-ზე ორგანიზებულად, ჯგუფურად ფიზიკურად იძალადეს და ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით ჭრილობა მიაყენეს, შემდეგ კი ადგილიდან მიიმალნენ. შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა.

დაჭრილი კაცი მოთავსებულია კლინიკაში.

გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

გერმანიამ სოლიდარობა გამოუცხადა ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს

„როცა მარტო გადარდებს ფულის მოპარვა, 8 წლის მერობის თავზე ასე გამოიყურება ისტორიული ქალაქი“ – ალეკო ელისაშვილი

ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს

რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს

უკრაინამ დონეცკის ოლქში 3 სოფლის დაბრუნების შესახებ განაცხადა 24.08.2025
უკრაინამ დონეცკის ოლქში 3 სოფლის დაბრუნების შესახებ განაცხადა
„ოცნება“ ამტკიცებს, რომ 2018 წლიდან კონსტიტუციის შესწორება არ უცდია. ასეა ეს? 24.08.2025
„ოცნება“ ამტკიცებს, რომ 2018 წლიდან კონსტიტუციის შესწორება არ უცდია. ასეა ეს?
თეთრიწყაროში კაცის დაჭრის ფაქტზე 2 ადამიანი დააკავეს 24.08.2025
თეთრიწყაროში კაცის დაჭრის ფაქტზე 2 ადამიანი დააკავეს
სუს-ის უფროსის პოსტზე ოხანაშვილს მდინარაძე ჩაანაცვლებს 23.08.2025
სუს-ის უფროსის პოსტზე ოხანაშვილს მდინარაძე ჩაანაცვლებს
სუს-ის უფროსად დანიშვნიდან არასრული 5 თვის შემდეგ ოხანაშვილმა თანამდებობა დატოვა 23.08.2025
სუს-ის უფროსად დანიშვნიდან არასრული 5 თვის შემდეგ ოხანაშვილმა თანამდებობა დატოვა
პატივს ვცემთ ერთობას, რომელიც აჩვენეს ბალტიის ქვეყნებმა დამოუკიდებლბის დასაცავად – ზელენსკი “ბალტიის გზაზე” 23.08.2025
პატივს ვცემთ ერთობას, რომელიც აჩვენეს ბალტიის ქვეყნებმა დამოუკიდებლბის დასაცავად – ზელენსკი “ბალტიის გზაზე”
“ე.წ. მთავრობის წევრებს რომ ვუყურებ, სხვისი ჭირი მათი ჰობი და ორგანიზმის მთავარი საზრდოა” – რეზო კიკნაძის წერილი ციხიდან 23.08.2025
“ე.წ. მთავრობის წევრებს რომ ვუყურებ, სხვისი ჭირი მათი ჰობი და ორგანიზმის მთავარი საზრდოა” – რეზო კიკნაძის წერილი ციხიდან
“ვთხოვთ მიხეილ სარჯველაძეს, მოვიდეს კლინიკაში”, – დედის ინფორმაციით, 18 წლის შშმ ბიჭის მდგომარეობა დამძიმდა 23.08.2025
“ვთხოვთ მიხეილ სარჯველაძეს, მოვიდეს კლინიკაში”, – დედის ინფორმაციით, 18 წლის შშმ ბიჭის მდგომარეობა დამძიმდა