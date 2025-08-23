ახალი ამბები

“ვთხოვთ მიხეილ სარჯველაძეს, მოვიდეს კლინიკაში”, – დედის ინფორმაციით, 18 წლის შშმ ბიჭის მდგომარეობა დამძიმდა

“ვთხოვთ მიხეილ სარჯველაძეს, მოვიდეს კლინიკაში”, – დედის ინფორმაციით, 18 წლის შშმ ბიჭის მდგომარეობა დამძიმდა
18 წლის შშმ ბიჭის, გიო დავითურის მდგომარეობა დამძიმდა. ამის შესახებ ინფორმაციას დედა, მაია ბარათაშვილი ავრცელებს და დახმარებას ითხოვს.

“2-3 დღის განმავლობაში, ბავშვი, ფაქტობრივად, სიკვდილის პირას მივიდა. კვდება ბავშვი და ვინმემ მომაქციოს ყურადღება, ვინმე მოვიდეს […] აქ ბავშვს ვერ დავტოვებ, იმიტომ, რომ აქ ბავშვი მომივკდება”, – ამბობს TV პირველთან საუბრისას ბარათაშვილი, რომელმაც უკვე 2 ღამე გაათენა “ჯეო ჰოსპიტალსის” ეზოში.

ბართაშვილის შვილი ჰოსპიტალში ორი დღის წინ, 21 აგვისტოს შეიყვანეს და ამ დრომდე რეანიმაციულ განყოფილებაშია.

“ჰეო ჰოსპიტალი” მეოთხე კლინიკაა, რომელსაც ბარათაშვილმა შვილთან ერთად მიაკითხა 21 აგვისტოს. იქამდე ის იმყოფებოდა ე.წ. მიხაილოვის საავადმყოფოში, გერმანულ ჰოსპიტალსა და ინგოროყვას კლინიკაში. როგორც მაია ბარათაშვილი “რადიო თავისუფლებას” უყვება, შშმ ბიჭი არცერთმა კლინიკამ არ მიიღო და მშობელს ფსიქიატრიულისკენ მიუთითებდნენ. პაციენტი “ჯეო ჰოსპიტლშიც” რამდენიმე საათის დაგვიანებით, მას შემდეგ მიიღეს, რაც ადგილზე შშმ ბავშვთა უფლებადამცველი, ასევე შშმ პირის მშობელი, თამარ იარაჯული მივიდა. იარაჯული გიო დავითურის მდგომაროების დამძიებას დაგვიანებულ ჰოსპიტალიზაციას უკავშირებს.

გიო დავითურს შშმ სტატუსი აქვს – მას უჭის საუბარი და დამოუკიდებლად ვერ გადადგილდება. მისი ქცევის ცვლილების გამო დედამ ივარაუდა, რომ თავის ან კბილის ტკივილი ჰქონდა, რის გამოც კლინიკაში გადაყვანა გადაწყვიტა. მარა ბარათაშვილი “რადიო თავისუფლებასთან” საუბრისას ამბობს, შშმ სტატუსის მქონე ბავშვებს კლინიკები პირდაპირ ფსიქიატრთან ამისამართებენ მაშინაც, თუ მას სომატური ჩვენებები აქვს. შშმ ბავშვის დედა, ასევე, ამბობს, რომ ფიზიკური ტკივილის გაყუჩების გარეშე ფსიქიატრი ბავშვთან ვერ იმუშავებს.

“გადასარჩენია გიორგი სასწრაფოდ. ძალიან მშვიდად და წყნარად, ვთხოვთ მიხეილ სარკველაძეს, მოვიდეს კლინიკაში. სასწრაფოდ დაიგეგმოს, თუ შესაძლებელია, ან აქვე, საუკეთესო რეანიმაციაში გადაყვანა, ან შეუთანხმდნენ სტამბულის კლინიკას – რეანიმობილით გადაგვიყვანია პაციენტები. ამ წუთას გიორგი ებრძვის სიცოცხლეს, მომაკვდავი პაციენტია და ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ ქვეყანაში ვერ შველიან ასეთ პაციენტებს […] სიმწრით გზრდილ შვილებს რომ გვიკლავთ, ახლა მაინც გაიღვიძეთ, შაბათი იქნება თუ კვირა და აგერკვიეთ რა ხდება. ვიღაც არაკომპეტენტურებს ნუ უშვებთ”, – ამბობს თამარ იარაჯული მიმართვაში, რომელსაც საკუთარ ფეისბუქგვერდზე ავრცელებს.

“ვითხოვ შვილის გადარჩენას, სხვას არაფერს. საქართველო იქნება ეს, თუ თურქეთი, სადაც შეიძლება რომ გადავარჩინოთ, გთხოვთ, რომ დამეხმაროთ და გადამირჩინოთ შვილი”, – ამბობს მაია ბარათაშვილი ამავე მიმართვაში.

რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს

ნარკოტიკი არ ჩაუდიათ, მაგრამ არც მტკიცებულებათა ერთობლიობაა — როგორ ასაბუთებს მოსამართლე ახობაძის გამამართლებელ განაჩენს

მტკიცებულებებში არ ჩადეს ზედა, რადგან სისხლიანი იყო ცემისგან — არჩილ მუსელიანცის დასკვნითი სიტყვა

სუს-ის უფროსად დანიშვნიდან არასრული 5 თვის შემდეგ ოხანაშვილმა თანამდებობა დატოვა 23.08.2025
პატივს ვცემთ ერთობას, რომელიც აჩვენეს ბალტიის ქვეყნებმა დამოუკიდებლბის დასაცავად – ზელენსკი “ბალტიის გზაზე” 23.08.2025
“ე.წ. მთავრობის წევრებს რომ ვუყურებ, სხვისი ჭირი მათი ჰობი და ორგანიზმის მთავარი საზრდოა” – რეზო კიკნაძის წერილი ციხიდან 23.08.2025
“ვთხოვთ მიხეილ სარჯველაძეს, მოვიდეს კლინიკაში”, – დედის ინფორმაციით, 18 წლის შშმ ბიჭის მდგომარეობა დამძიმდა 23.08.2025
25 წლის ქალი ქმრის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს 23.08.2025
მადლობლები ვართ ყველა ჩვენი პარტნიორის, ვინც ამაყად ატარებს უკრაინის დროშას – ანდრი სიბიჰა 23.08.2025
ბათუმში დააკავეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი – შსს 23.08.2025
ალიევის ქების შემდეგ პუტინის მხარდამჭერი რუსი პოლიტოლოგი “აგენტად” გამოაცხადეს 22.08.2025
