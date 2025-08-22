ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ალიევის ქების შემდეგ პუტინის მხარდამჭერი რუსი პოლიტოლოგი “აგენტად” გამოაცხადეს

22 აგვისტო, 2025 •
ალიევის ქების შემდეგ პუტინის მხარდამჭერი რუსი პოლიტოლოგი “აგენტად” გამოაცხადეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ პოლიტოლოგი სერგეი მარკოვი უცხოელი აგენტების რეესტრში შეიყვანა მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი შეაქო. მარკოვმა განაცხადა, რომ პუტინს 26 წელია მხარს უჭერს და გადაწყვიტა, “აგენტის” სტატუსი გაასაჩივროს.

მარკოვის უცხოელ აგენტად გამოცხადების მოწოდებით რუსეთში Z ბლოგერები გამოვიდნენ ჯერ კიდევ ივლისში, როდესაც რუსეთისა და აზერბაიჯანის ურთიერთობების გართულების ფონზე ქალაქ შუშაში ილჰამ ალიევი შეაქო.

როგორც გამოცემა “კავკაზსკი უზელი” წერს, შუშის გლობალურ მედიაფორუმში აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ მზადდება დოკუმენტები საერთაშორისო სასამართლოებში სარჩელების შესატანად AZAL-ის თვითმფრინავის კატასტროფის გამო, რადგან რუსეთმა არ აღიარა დანაშაული და დამნაშავეები არ დასაჯა. იმავე შეხვედრაზე მარკოვმა ალიევი „ბრწყინვალე ინტელექტუალად“ მოიხსენია.

„ეჭვგარეშეა, ის თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ლიდერია. ლიდერი, რომელიც გამარჯვებულ ქვეყანას წარმოადგენს. ბევრი ქვეყანა არაა, რომელმაც სრულად მოიპოვა გამარჯვება ომში, სრულად დაამყარა კონტროლი, გაათავისუფლა ყარაბაღის ტერიტორია (…) ძალიან ბრძენი, მცოდნე და კორექტული ხელმძღვანელი“, – თქვა მარკოვმა ალიევის შესახებ.

იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სერგეი მარკოვი „მონაწილეობდა უცხოელი აგენტების და რუსეთში არასასურველად აღიარებული ორგანიზაციების მასალებისა და შეტყობინებების გავრცელებაში“.

„გარდა ამისა, მონაწილეობდა როგორც რესპონდენტი საინფორმაციო პლატფორმებზე, რომლებიც უცხოურ მედიას ან უცხოელ აგენტს ეკუთვნოდა. ავრცელებდა ცრუ ინფორმაციას რუსეთის ფედერაციის საჯარო ხელისუფლების ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და მათი პოლიტიკის შესახებ“, – ნათქვამია უწყების განცხადებაში.

თავად მარკოვმა უცხოელი აგენტების სიაში შეყვანა „ცილისწამებად და შეცდომად“ შეაფასა.

„მე მგონია, რომ ეს რაღაც ცილისწამებაა, რადგან, ჯერ ერთი, მე არ ვარ უცხოელი აგენტი, მეორეც, არანაირი კონტაქტი არ მქონია. ხანდახან შეიძლება… შეცდნენ“, – მის სიტყვებს ციტირებს მედია.

„ბაზა“-ს Telegram-არხის ცნობით, მარკოვი აპირებს უცხოელი აგენტის სტატუსის გასაჩივრებას სასამართლოში.

“კავკაზსკი უზელის” ცნობითვე, სერგეი მარკოვი* ვლადიმერ პუტინის ნდობით აღჭურვილი პირი იყო. 2007–2011 წლებში ის „ერთიანი რუსეთის“ სახელით სახელმწიფო დუმის დეპუტატი გახლდათ. დღეს, მოსკოვის დროით 17:41 საათზე, „ერთიანი რუსეთის“ ვებგვერდზე ჯერ კიდევ ნახსენებია მარკოვი, როგორც რუსეთის საზოგადოებრივი პალატის წევრი, ასევე იგი კვლავაც იძებნება რუსეთის საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის საბჭოს ვებგვერდზე.

ეს პირველი შემთხვევაა, როცა იუსტიციის სამინისტრომ უცხოელ აგენტად ცნო ადამიანი, რომელიც „ედინაია როსიის” [“ერთიანი რუსეთის“ ] ხელმძღვანელობაში შედიოდა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რა საკითხებს მიიჩნევს „ძლიერი საქართველო – ლელო“ მთავარ გამოწვევად მუნიციპალურ არჩევნებზე

ექსპრეს ლომბარდი სალომბარდე მომსახურების ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს საქართველოში

ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე 

შეამოწმე ტერაბანკის კურსი – გადაცვალე ვალუტა მარტივად და მომგებიანად

ალიევის ქების შემდეგ პუტინის მხარდამჭერი რუსი პოლიტოლოგი “აგენტად” გამოაცხადეს 22.08.2025
ალიევის ქების შემდეგ პუტინის მხარდამჭერი რუსი პოლიტოლოგი “აგენტად” გამოაცხადეს
სალიამ პენიტენციური სამსახურის ორი თვის წინ დანიშნული უფროსი შეცვალა 22.08.2025
სალიამ პენიტენციური სამსახურის ორი თვის წინ დანიშნული უფროსი შეცვალა
გერმანიამ სოლიდარობა გამოუცხადა ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს 22.08.2025
გერმანიამ სოლიდარობა გამოუცხადა ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს
„როცა მარტო გადარდებს ფულის მოპარვა, 8 წლის მერობის თავზე ასე გამოიყურება ისტორიული ქალაქი“ – ალეკო ელისაშვილი 22.08.2025
„როცა მარტო გადარდებს ფულის მოპარვა, 8 წლის მერობის თავზე ასე გამოიყურება ისტორიული ქალაქი“ – ალეკო ელისაშვილი
ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს 22.08.2025
ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს
რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს 22.08.2025
რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს
ნარკოტიკი არ ჩაუდიათ, მაგრამ არც მტკიცებულებათა ერთობლიობაა — როგორ ასაბუთებს მოსამართლე ახობაძის გამამართლებელ განაჩენს 22.08.2025
ნარკოტიკი არ ჩაუდიათ, მაგრამ არც მტკიცებულებათა ერთობლიობაა — როგორ ასაბუთებს მოსამართლე ახობაძის გამამართლებელ განაჩენს
Toyota X Bridgestone – იაპონური პარტნიორობის სტანდარტი 22.08.2025
Toyota X Bridgestone – იაპონური პარტნიორობის სტანდარტი