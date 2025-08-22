ახალი ამბები

ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს

22 აგვისტო, 2025 •
ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ოზურგეთში დააკავეს 69 წლის კაცი, რომელსაც ცოლის მკვლელობას ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 56 წლის ქალი შემთხვევის ადგილზე – საკუთარ საცხოვრებელ სახლში გარდაიცვალა.

“გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, სანადირო თოფიდან გასროლით თავის არეში ჭრილობა მიაყენა მეუღლეს – 1969 წელს დაბადებულ ნ.გ.-ს. რის შედეგადაც ნ.გ. შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა.

სამართალდამცველებმა დანაშაულში ბრალდებული ზ.რ. ცხელ კვალზე დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცებად ამოიღო”, – ვკითხულობთ უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 109-ე მუხლით, რაც გულისხმობს ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობას. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 16-დან 20 წლამდე, ან უვადო პატიმრობა ემუქრება.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ექსპრეს ლომბარდი სალომბარდე მომსახურების ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს საქართველოში

ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე 

შეამოწმე ტერაბანკის კურსი – გადაცვალე ვალუტა მარტივად და მომგებიანად

აფხაზეთში დაკავებული თურქეთის მოქალაქეები რუსეთს გადავეცით – სოხუმი

სალიამ პენიტენციური სამსახურის ორი თვის წინ დანიშნული უფროსი შეცვალა 22.08.2025
სალიამ პენიტენციური სამსახურის ორი თვის წინ დანიშნული უფროსი შეცვალა
გერმანიამ სოლიდარობა გამოუცხადა ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს 22.08.2025
გერმანიამ სოლიდარობა გამოუცხადა ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს
„როცა მარტო გადარდებს ფულის მოპარვა, 8 წლის მერობის თავზე ასე გამოიყურება ისტორიული ქალაქი“ – ალეკო ელისაშვილი 22.08.2025
„როცა მარტო გადარდებს ფულის მოპარვა, 8 წლის მერობის თავზე ასე გამოიყურება ისტორიული ქალაქი“ – ალეკო ელისაშვილი
ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს 22.08.2025
ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს
რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს 22.08.2025
რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს
ნარკოტიკი არ ჩაუდიათ, მაგრამ არც მტკიცებულებათა ერთობლიობაა — როგორ ასაბუთებს მოსამართლე ახობაძის გამამართლებელ განაჩენს 22.08.2025
ნარკოტიკი არ ჩაუდიათ, მაგრამ არც მტკიცებულებათა ერთობლიობაა — როგორ ასაბუთებს მოსამართლე ახობაძის გამამართლებელ განაჩენს
Toyota X Bridgestone – იაპონური პარტნიორობის სტანდარტი 22.08.2025
Toyota X Bridgestone – იაპონური პარტნიორობის სტანდარტი
მტკიცებულებებში არ ჩადეს ზედა, რადგან სისხლიანი იყო ცემისგან — არჩილ მუსელიანცის დასკვნითი სიტყვა 22.08.2025
მტკიცებულებებში არ ჩადეს ზედა, რადგან სისხლიანი იყო ცემისგან — არჩილ მუსელიანცის დასკვნითი სიტყვა