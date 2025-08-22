ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„პროკურორი ამტკიცებს, რომ [ოქმზე] ხელმოწერები იყო ნებაყოფლობითი. თუმცა, რაც მე მაქვს გავლილი, თქვენ ღმერთმა დაგიფაროთ, ხელს მოაწერდით კი არა, კენედის მკვლელობასაც დაიბრალებდით“, — მიმართა არჩილ მუსელიანცმა პროკურორს.

მას არაერთხელ უსაუბრია, რომ დაკავების შემდეგ ძალადობის და ზეწოლის მსხვერპლი გახდა.

ძალადობაზე და საქმის მასალების გაყალბებაზე მიუთითა არჩილ მუსელიანცმა დასკვნით სიტყვაშიც.

„ოქმებზე ხელმოწერებს რაც შეეხება, ვადასტურებ, რომ ჩემი ხელმოწერებია ნამდვილად. ამ ხელმოწერებით მიიღეს, რაც უნდოდათ. იურისტი არ ვიყავი, მაგრამ ჩემთვის ცნობილი იყო, სასამართლოში ამ ჩვენებებს არანაირი ძალა არ ექნებოდა. თავი რომ დაენებებინათ ჩემთვის, ამიტომ მოვაწერე. კიდევ ერთი მთავარი მტკიცებულება, რომელიც არ არსებობს — სად არის ტანსაცმელი? სადაც კი ფეხი შემიდგამს, ყველგან ჩხრეკა იყო ჩატარებული. ლევან ჩხიკვაძემ გამოსავალი რომ ვერ ნახა, ჩაწერა, რომ არჩილ მუსელიანცმა განაცხადა, რომ ტანსაცმელი დაწვაო… თურმე შიშველი დავდიოდი რუსთაველზე. 29 ნოემბრის 18:00 საათიდან 30 ნოემბრის 03:00 საათამდე ვიმყოფებოდი რუსთაველზე, სანამ დამაკავეს. იმ ტანსაცმლით, რომელიც ნივთმტკიცებულებებში ჩადეს. მაგრამ არ ჩადეს ის ზედა, რომელიც სისხლიანი იყო, რადგან სისხლიანი იყო ცემისგან. რა ტანჯვა და წამებაც გავიარე, ამაზე ყურადღებას აღარ გავამახვილებ, რადგან მანამდეც დეტალურად მაქვს ახსნილი, თუ როგორ მიიღეს ჩემი ხელმოწერები, რითი მაშანტაჟებდნენ, რითი მაშინებდნენ, რითი მემუქრებოდნენ“, — განაცხადა არჩილ მუსელიანცმა.

მოსამართლე გიორგი არევაძემ არჩილ მუსელიანც 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.

534 ლარის დამწვარი კაბელი და 6 წლამდე პატიმრობა — არჩილ მუსელიანცის საქმე

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

