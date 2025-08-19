ახალი ამბები

ნიდერლანდები საქართველოს მთავრობას რეპრესიების საპასუხოდ შეზღუდვებს უწესებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ნიდერლანდების მთავრობა საქართველოში მზარდი რეპრესიების საპასუხოდ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეზღუდვებს უწესებს. 

ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ საქართველოში მკვეთრად გაუარესებული ვითარებისა და ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ქმედებების საპასუხოდ, აჩერებს “MATRA”-ს კანონის უზენაესობის სასწავლო პროგრამაში მთავრობის წარმომადგენელთა მონაწილეობას. 

”ნიდერლანდებმა გადაწყვიტა, შეაჩეროს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების მონაწილეობა ჩვენს „MATRA“-ს კანონის უზენაესობის სასწავლო პროგრამაში. ეს რთული, მაგრამ აუცილებელი ნაბიჯია საქართველოში სწრაფად გაუარესებული ვითარებისა და ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ქმედებების საპასუხოდ”,- განცხადებას ქვეყნის საგარეო უწყება სოციალურ ქსელ “X”-ზე აქვეყნებს. 

ნიდერლანდები საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს:

  •  დასაჯოს ჟურნალისტებისა და მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალადობაში პასუხისმგებელი პირები;
  • გააუქმოს რეპრესიული კანონები;
  •  გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი.

” მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, შეასრულოს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად ნაკისრი ვალდებულებები: დაისაჯოს მომიტინგეებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობაში პასუხისმგებელი პირები, გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი და გააუქმოს ყველა რეპრესიული კანონმდებლობა”, – წერია განცხადებაში. 

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

