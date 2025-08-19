ახალი ამბები

ზურა მენთეშაშვილი 4000 ლარით დააჯარიმეს, ვეფხია ბეროზაშვილის სხდომა კი გადაიდო

19 აგვისტო, 2025 •
ზურა მენთეშაშვილი 4000 ლარით დააჯარიმეს, ვეფხია ბეროზაშვილის სხდომა კი გადაიდო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ზურა მენთეშაშვილი 4000-ლარით დააჯარიმეს, ვეფხია ბეროზაშვილის სხდომა კი გადაიდო. სასამართლოდან ისინი პირდაპირ რუსთაველისკენ, საპროტესტო აქციაზე წავიდნენ – იქ, სადაც ორი დღის წინ, 16 აგვისტოს დააკავეს.

ორივე მათგანს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლის დარღვევას – პოლიციელზე დაუმორჩილებლობას ედავებოდა.

შსს-ს წარმომდგენლის, თინათინ კაჭკაჭიშვილის ინფორმაციით, ზურა მენთეშაშვილი არ დაემორჩილა პოლიციელების მოწოდებას, გზის სავალი ნაწილიდან ტროტუარზე გადასულიყო. ხოლო, ვეფხია ბეროზაშვილმა ხელი შეუშალა პოლიციელებს მენთეშაშვილის დაკავებაში. თავად ვეფხია შსს-ს პოზიცია უარყოფს და ამბობს, რომ მენთეშაშვილის დაკავებისას საპირისპირო მხარეს, ტროტუარზე იდგა.

ვეფხია ბეროზაშვილის ადვოკატი, თეონა ზაქარაშვილი სხდომის გადადებას ითხოვდა, რათა მტკიცებულებების შესაგროვებლად და ინციდენტის მოწმეთა დასაიდენტიფიცირებლად დრო ჰქონოდა. ის მოსამართლეს თორნიკე ქოჩქიანს უხსნიდა, რომ იმ პირობებში, როცა შსს-ს 48 საათი დაკავებული ჰყავდა მოქალაქე, 24-საათიანი პატიმრობის შემდეგ დაუსაბუთებლად გაუხანგრძლივეს პატიმრობა, შსს-ს ჰქონდა დრო და ბერკეტები მტკიცებულებების შესაგროვებლად, მასაც უნდა მისცემოდა იმავეს შესაძლებლობა.

ადვოკატი განმარტავდა, რომ ვინაიდან ვიდეო, რომელიც შსს-მ საქმეში ჩადო პირველად სხდომათა დარბაზში, მოსამართლესთან ერთად ნახა, სჭირდებოდა დრო, რათა ვიდეოზე გამოსახული პირების ვინაობა დაედგინა და ისინი მოწმის სახით გამოეკითხა. მოსამართლე მას ეწინააღმდეგებოდა და ირწმუნებოდა, როგორც შსს-ს ისე დაცვას ჰქონდათ თანაბარი დრო და შესაძლებლობები მტკიცებულებების მოსაგროვებლად და ამ საფუძვლით სხდომის გადადება შეუფერებლად მიაჩნდა.

საბოლოო სხდომა გადაიდო, თუმცა სხვა მიზეზით – განხილვისას ბეროზაშვილი შეუძლოდ გახდა. მან ჯერ შესვენების გამოცხადება ითხოვა, თუმცა შემდეგ ექიმის ჩარევა გახდა საჭირო. მანდატურებმა თქვეს, რომ სასამართლოს ექიმი შვებულებაში იყო. ამიტომ, სხდომის მდივანმა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გამოიძახა. მათი რეკომენდაციით სხდომა გადაიდო. საქმის განხილვა 29 აგვისტოს განახლდება.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

